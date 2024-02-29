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王毅3月訪澳洲 為李強國是訪問鋪路

2024/2/29 16:07
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（中央社記者楊淳卉雪梨29日專電）中國外交部長王毅預期3月訪問澳洲，澳洲廣播公司報導，兩國政府正為中國國務院總理李強的國是訪問做準備，時間可能在今年年中。

工黨政府積極修復澳中關係。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年11月訪問中國，這是7年以來首度有澳洲總理訪中，艾班尼斯並在北京人民大會堂與李強會晤，雙方確認重啟一年一度的澳中總理會晤。

澳洲將規劃主辦第7次「澳中外交及戰略對話」（Australia-China Foreign and Strategic Dialogue）。南華早報報導，王毅將在3月下旬訪問澳洲2天，分別拜訪澳洲首都坎培拉及雪梨，這將是王毅自2017年後首度訪問澳洲。

王毅結束澳洲訪問後，將轉往紐西蘭，與紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）會談。

此外，澳洲廣播公司（ABC）報導，兩國準備王毅訪問澳洲的高層對話行程，也是為了李強的國是訪問做準備。儘管尚未公布李強訪問及兩國總理會晤日期、地點，不過，時間可能在今年年中。

上一次的澳中外交及戰略對話於2022年12月21日舉辦，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）於北京與王毅會面。

澳洲與中國上一次舉行年度總理會晤則為2019年11月，時任中國國務院總理李克強在泰國曼谷會晤時任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。

澳中外長會晤預期聚焦雙邊貿易、澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），以及澳洲華裔作家楊恆均死緩判決等議題。（編輯：張芷瑄）1130229

#王毅
#李強
#澳洲廣播公司
#澳洲
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