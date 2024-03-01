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金色眼鏡蛇軍演登場 美泰韓模擬兩棲攻擊

2024/3/1 17:42（3/1 17:56 更新）
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美泰聯合金色眼鏡蛇軍演1日在春武里府海灘進行兩棲攻擊演練，AAV兩棲突擊車載著特戰人員準備攻上岸。中央社記者呂欣憓春武里府攝 113年3月1日
美泰聯合金色眼鏡蛇軍演1日在春武里府海灘進行兩棲攻擊演練，AAV兩棲突擊車載著特戰人員準備攻上岸。中央社記者呂欣憓春武里府攝 113年3月1日
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（中央社記者呂欣憓春武里府1日專電）美泰聯合金色眼鏡蛇軍演今天在春武里府海灘進行兩棲攻擊演練，美泰韓共出動約1500人和各式精銳武器參與演練。美國官員指出，演習重點在於建立關係，未來才能快速反應。

今年邁入第43屆的美泰金色眼鏡蛇軍事演習（Cobra Gold 2024）在2月26日到3月8日登場，範圍包括太空安全、網路安全、人道救援、災害救援和醫療行動等。此外，美泰合作打撈在2022年失事沉沒在海裡的泰國軍艦素可泰號。

金色眼鏡蛇軍演的目的在於演練救援行動和軍事行動的標準作業程序，以因應當前各種型態的威脅，今年重點仍然包括去年新加入的太空安全，另外還有網路安全、人道救援、災害救援和醫療行動等演習。

今年與會國家共30國，參演總人數達到9590人，包括7個會員國泰國、美國、新加坡、日本、印尼、韓國和馬來西亞，中國和印度將參與人道和災害救援行動，澳洲參與兵棋推演，還有20個國家低限度或以觀察員身分參與。

根據計畫，美國、泰國和韓國軍事人員今天在曼谷東南郊春武里府（Chon Buri）的哈瑤（Hat yao）海灘進行兩棲突擊演練，美泰韓共有約1500人參與演習。

美泰韓共出動了多艘大型軍艦如薩默塞特號（USS Somerset）兩棲運輸艦、2架F-16戰機、多輛AAV兩棲突擊車、2架AH-64阿帕契直升機、1架S-70B海鷹直升機和登陸艇等武器裝備。

演訓一開始由直升機載著特戰部隊空降至敵後，接著泰國海豹部隊搭乘突擊橡皮艇搶灘，F-16戰機向海灘投擲炸彈後，AAV兩棲突擊車載著特戰人員上岸，接著載有裝甲車的登陸艇準備登陸，完成操演。

美軍第七艦隊兩棲部隊指揮官史東（Christopher Stone）接受媒體採訪時表示，金色眼鏡蛇的歷史非常悠久，也是亞洲最大型的軍事演習之一，這次的操演非常成功，重點在於從演習中建立彼此的關係，一旦有事件發生，他們就可以快速反應。（編輯：周永捷）1130301

美泰聯合金色眼鏡蛇軍演1日在春武里府海灘進行兩棲攻擊演練，美國、泰國和韓國共出動約1500名軍事人員和各式精銳武器參與演習。中央社記者呂欣憓春武里府攝 113年3月1日
美泰聯合金色眼鏡蛇軍演1日在春武里府海灘進行兩棲攻擊演練，美國、泰國和韓國共出動約1500名軍事人員和各式精銳武器參與演習。中央社記者呂欣憓春武里府攝 113年3月1日
美泰聯合金色眼鏡蛇軍演1日在春武里府海灘進行兩棲攻擊演練，AH-64阿帕契直升機參與演習。中央社記者呂欣憓春武里府攝 113年3月1日
美泰聯合金色眼鏡蛇軍演1日在春武里府海灘進行兩棲攻擊演練，AH-64阿帕契直升機參與演習。中央社記者呂欣憓春武里府攝 113年3月1日
美泰聯合金色眼鏡蛇軍演1日在春武里府海灘進行兩棲攻擊演練，美國、泰國和韓國精銳人員盡出。中央社記者呂欣憓春武里府攝 113年3月1日
美泰聯合金色眼鏡蛇軍演1日在春武里府海灘進行兩棲攻擊演練，美國、泰國和韓國精銳人員盡出。中央社記者呂欣憓春武里府攝 113年3月1日
美泰聯合金色眼鏡蛇軍演1日在春武里府海灘進行兩棲攻擊演練，演訓一開始模擬直升機載著特戰部隊空降至敵後。中央社記者呂欣憓春武里府攝 113年3月1日
美泰聯合金色眼鏡蛇軍演1日在春武里府海灘進行兩棲攻擊演練，演訓一開始模擬直升機載著特戰部隊空降至敵後。中央社記者呂欣憓春武里府攝 113年3月1日
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