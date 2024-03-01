時隔一個月 中國又恢復向立陶宛公民發放簽證

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（中央社台北1日電）中國於1月底停止向立陶宛公民發放入境簽證。不過據聯合早報、俄羅斯衛星通訊社報導，立陶宛外長發言人證實，中國駐維爾紐斯代辦處已恢復向立陶宛公民發放簽證。

綜合聯合早報、俄羅斯衛星通訊社報導，立陶宛國家廣播電視台（LRT）於2月29日報導，立陶宛通訊社獲立陶宛外長發言人證實，中國駐維爾紐斯代辦處已恢復向立陶宛公民發放簽證。

今年台灣選舉過後，立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）應台灣邀請，於1月21日至26日率朝野議員共11人訪台，為選後首個訪台的歐盟成員國議會代表團，中國隨即在今年1月24日暫停對立陶宛公民核發簽證。

當時立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）曾表示，「中國開始全面限制我們兩國間的旅遊和外交接觸。」

立陶宛2021年允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處，創歐盟國家首例，引發北京強烈不滿，將與立陶宛的外交關係降為「代辦」級、雙方各自召回大使，並對立陶宛展開經貿施壓。

歐盟在2022年曾向WTO提告中國經濟脅迫立陶宛，並表示手中握有中國拒絕讓立陶宛貨品清關及立陶宛申請遭拒的證據。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130301