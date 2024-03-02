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美超微將入標普500指數 盤後股價聞訊飆漲13.5%

2024/3/2 11:36
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（中央社加州聖荷西1日綜合外電報導）標普道瓊指數公司今天宣布，美超微電腦（Super Micro Computer）將被納入標準普爾500指數，這家人工智慧（AI）優化伺服器銷售大廠股價在盤後聞訊大漲13.5%。

路透社報導，標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices LLC）在新聞稿中說，美超微和德克斯戶外用品公司（Deckers Outdoor Corp）將在3月18日開盤前被列入標準普爾500指數（S&P 500 Index），適逢標普500指數的季度重新調整。

標普道瓊指數公司說，這兩家公司將取代惠而浦公司（Whirlpool Corp.）和錫安銀行（Zions Bancorporation）。

美超微銷售採用輝達公司（NVIDIA Corp.）高階AI處理器製成的高端伺服器，今年股價成長了兩倍多。

隨著美超微市值超過500億美元，投資人先前就猜測這家公司將被納入標普500指數。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1130302

#股價
#美超微
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