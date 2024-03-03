日本強震後 災區政府職員加班一度逾過勞死界線

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本能登半島地震自元旦發生至今已逾兩個月，災區各地方政府多數職員1月為全力因應災情，不少人單月加班時數都超過100小時，已逾「過勞死界線」。

日本朝日新聞報導，在能登半島地震受重創的石川縣，轄內輪島市政府扣除管理職的218名事務職正式職員中，1月有167人加班逾100小時，占比約77%，平均加班時間高達約148小時，大幅超越1個月逾100小時的「過勞死界線」。

輪島市政府表示，負責因應災情的核心部門「防災對策課」的工作繁忙程度最引人注目。這個單位去年1月沒有人加班逾100小時，平均加班時數約15小時。

輪島市政府一名職員回想說，很多同事在強震過後無法回家，不是在辦公室地上鋪睡袋睡覺，就是只能趴在辦公桌上小睡一下。

這名職員說，在有些同事的家也因為地震全毀的情況下，「我們一直努力以工作優先」。

穴水町公所目前還在統計職員加班時數，但町公所總務課負責人員說，1月加班逾100小時的職員「大約有8到9成」；同樣在統計時數的珠洲市政府表示，「所有職員到1月中旬止幾乎都沒有休假，工作方式變得異常」。

能登町公所表示，1月有相當數量的職員加班時數逾百小時；七尾市政府表示，471名職員中有128人加班逾百小時，占比約27%，平均加班時數約84小時。

珠洲市政府等談到加班時數暴增的其中一個理由說，主要是為了接收救援物資。強震造成道路狀況變糟，救援物資抵達災區時經常已是深夜或隔天凌晨，各地方政府職員還必須針對物資進行分類後，才能送往各避難所。

此外，這些職員們還得負責應對民眾來電、管理避難所，及很多被迫要24小時進行因應的工作。

隨著避難人數較強震發生之初減少，及每個地方政府陸續增加兼職人員等人力協助，2月的職員加班時數已較1月來得減少。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1130303