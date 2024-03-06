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放眼打造人類定居地 俄中擬合作興建月球核電廠

2024/3/6 13:52
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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長波瑞索夫（Yuri Borisov）今天說，俄國和中國正考慮於2033年到2035年間在月球上設置核電廠，有朝一日這將讓人類在月球上打造定居地。

路透社報導，曾任國防部副部長的波瑞索夫表示，俄國和中國一直在合作發展一項月球計畫，俄國可貢獻「核子太空能源」方面的專業知識。

他說：「我們今天在認真考慮一項計畫，大約是在2033年到2035年的某個時間點，要與我們的中國同僚共同在月球表面實現並設置一座發電設施。」

他指出，太陽能板無法為未來的月球定居地供應足夠的電力，但核能可以。

他提到這項可能執行的計畫時表示：「這是相當艱鉅的挑戰…應該會以自動模式完成，不會有人類在場。」

波瑞索夫也談到俄羅斯要打造一艘核動力貨運太空船的計畫。他說，除了找出方法來冷卻核反應爐外，所有關於這項計畫的技術問題都已解決。

他說，俄國確實在努力打造一艘太空拖船，有了核反應爐和高功率渦輪機，這種巨大的結構就能將大型貨物從一個軌道運輸到另一個軌道、收集太空垃圾，還有其他許多應用功能。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1130306

#中國
#月球
#俄羅斯
#核電廠
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