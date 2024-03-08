美港口橋式起重機8成中國製 部分安裝可疑通訊設備

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國國會對全美各地港口裝設的中國製起重機進行調查後，發現部分起重機似乎安裝並非用來支援正常操作的通訊設備，這項發現加劇各界對外國機械可能暗中構成國安風險的憂慮。

華爾街日報（The Wall Street Journal）今天報導，根據美國國會助理的說法及相關文件，這些全美各地港口的部分中國製起重機所安裝設備中，包含能遠端存取的蜂巢式調變解調器（cellular modems）。

美國國防部及總統拜登（Joe Biden）政府其他機關的情報官員日益擔憂，中國企業上海振華重工（ZPMC）製造的巨型起重機可能導致干擾和實施間諜活動。美國各地港口現在使用的橋式起重機，將近80%都由振華重工製造。

美國聯邦眾議院國土安全委員會主席、田納西州共和黨籍眾議員葛林（Mark Green）指出，中國政府遍尋任何機會來蒐集有價值的情報，以便能透過系統性地潛入美國的重要基礎設施，包括海事部門設施。

眾議院國土安全委員會一直在調查中國構成的海事安全威脅，葛林強調：「美國顯然長期忽略這項威脅。」

起重機安裝調變解調器以便遠端監控運作及追蹤維護，其實這樣的情況並不罕見。儘管如此，根據國會調查人員及華爾街日報瀏覽過的文件，似乎至少有一些使用振華重工設備的港口沒有要求起重機配備這項功能。

某一座港口的起重機裝有調變解調器，港口當局去年12月致函國會議員說，他們知道有這個狀況，但無法解釋為何要裝設。

拜登政府上個月宣布，未來5年將投資逾200億美元，要把外國製的起重機換成美國國產起重機。這筆資金將用以支持日本企業三井物產的美國子公司建造起重機，美國官員肯定，國內港口30年來將首次能選擇使用國貨。

美國政府推行一連串海事網路安全措施，同時美方愈來愈擔憂，中國駭客一直在預先準備，以便於公開敵對的情況下破壞美國關鍵基礎設施，例如台海爆發軍事衝突的時候。

美國海岸防衛隊網路司令部指揮官范恩（John Vann）上週就港口起重機一事向眾議院國土安全委員會作證說：「我要說的是，我們發現（起重機）存在刻意設計的漏洞和弱點。」他還提到，官員迄今尚未發現設備有被植入「惡意軟體或木馬類型的軟體」。

共和黨主導的眾議院國土安全委員會上週致函振華重工，信件提到：「這些零件對於橋式起重機或海上基礎設施的作業沒有幫助，也不屬於振華重工與接收這些起重機的美國海運港口之間現有合約內容。」

這封信指出，美國國會議員發現，美國港口許多起重機都是在振華重工於上海長興島的基地建造，且基地緊鄰中國海軍一座打造先進戰艦的造船廠。

信中還說到，議員們透過港口及美國執法部門的彙報得知，振華重工曾多次要求遠端存取位在美國的起重機以及其他海事基礎設施。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130308