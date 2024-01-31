美商務部長警告：中國製電動車構成國安風險

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）警告，中國製電動車構成重大國家安全風險。拜登政府正在考慮對來自中國的汽車加徵關稅，並採取另一項措施保護美國人民個資。

彭博報導，雷蒙多今天在華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）爐邊談話中表示，電動和自動駕駛車「收集有關駕駛、車輛位置、車輛周圍環境的大量資訊，我們希望所有這些資料都流向北京嗎？」

彭博上週報導，白宮正在準備一項行政命令，以防止外國對手取得「高度敏感」個資。美國官員長期來一直警告，中國在該領域構成特別威脅，新措施可能會影響眾多產業。

美國商務部一名官員表示，雷蒙多今天的言論與該行政命令無關。因討論內部對話而要求匿名的這名官員表示，她的言論反映這位商務部長從國家安全角度日益關注的其他技術領域。

雷蒙多的論調凸顯美中之間科技戰的範圍之廣，華府越來越常從國家安全和治國方略的角度，檢視長期引起經濟競爭力擔憂的產業。

兩個顯著的例子是電動車和運算晶片。美方一直努力切斷中國取得最先進半導體技術的管道，但官員擔心中國在對全球經濟至關重要的老一代晶片方面產能過剩。

雷蒙多今天把這兩個產業相提並論：「你可以對半導體提出同樣的問題，有許多是中國製造的。」

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今晚在外交關係協會（Council on Foreign Relations）演講時重申美國的擔憂。蘇利文說：「我們也努力確保我國公司正在開發的先進和敏感技術，不會成為脆弱性的來源。」（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1130131