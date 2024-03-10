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黎巴嫩官媒：南部房屋遭以色列攻擊至少5死9傷

2024/3/10 17:50（3/10 18:04 更新）
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（中央社貝魯特9日綜合外電報導）黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，以色列今天對黎巴嫩南部一棟房屋發動攻擊，造成至少5人死亡，其中4人來自同一家庭，另有9人受傷。

法新社報導，自以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月爆發戰爭以來，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）和以色列幾乎每天都發生致命的跨境交火，真主黨為哈瑪斯盟友，受到伊朗支持。

黎巴嫩國家通訊社報導，以色列「針對基爾貝特薩拉姆（Khirbet Selm）地區的攻擊導致一家4口死亡」，死者包括一對夫婦、他們的2個孩子和另外1人，報導還提到該名母親懷有身孕。

報導指出，這次攻擊摧毀了房屋，並造成至少9名附近居民受傷。

根據法新社統計，自去年10月以哈戰爭爆發以來，黎巴嫩已有至少312人喪生，其中大多為真主黨戰士，56人為平民。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130310

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