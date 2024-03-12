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巴西非法採礦入侵原民領地 每天摧毀4個足球場

2024/3/12 10:17
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（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）巴西綠色和平組織公布數據指出，2023年入侵亞諾馬米（Yanomami）、卡亞波（Kayapó）和蒙杜魯庫（Munduruku）原住民領地的非法採礦面積，相當於每天4個足球場。

巴西綠色和平組織（Greenpeace Brasil）今天發布Planet衛星圖像進行的調查數據指出，2023年這些原住民領地有高達1000多公頃的面積被開闢用於非法採礦。

巴西原住民領地受法律保護，在這些地區的任何探勘活動都屬非法。

非法採礦是巴西原住民生活面臨的主要威脅之一。巴西政府在2023年初宣布對非法採礦工人採取管制措施，尤其是亞諾馬米地區，但這些原住民領地仍然脆弱不堪。

巴西的非法採礦活動主要集中在北部亞馬遜地區，根據MapBiomas最新數據，2022年92%的非法採礦活動都在亞馬遜雨林，其中卡亞波、蒙杜魯庫和亞諾馬米原住民領地受影響最大。

巴西綠色和平組織發言人丹塔希（Jorge Eduardo Dantas）表示，非法採礦工人入侵時間越久，原住民領地受到越多生存威脅，部分河流被毀，更多生物多樣性喪失。

據調查，位於巴拉州（Pará）的卡亞波原住民領地情況最嚴重，2023年有1000公頃土地遭非法採礦工人破壞，累計入侵面積達1.54萬公頃。

亞諾馬米原住民領地2023年有239公頃土地遭非法採礦工人破壞，相當於200多個足球場；累計入侵面積3892公頃。

亞諾馬米原住民領地位於羅賴馬州（Roraima），多年來一直是非法採礦的目標，巴西政府已動員多個部門，承諾採取永久性措施，但據原住民代表團體稱，亞諾馬米族人的生活繼續受到非法採礦活動的影響。

今年1月，巴西新聞網站g1刊出幾張照片顯示，亞諾馬米兒童瘦骨如柴和營養不良，羅賴馬檢察官馬魯加爾（Alisson Marugal）當時指出，聯邦政府過去一年援助原住民雖取得些許進展，但整體情況仍是慣性問題。

報告顯示，2023年初巴西政府宣布採取行動後，2月非法採礦活動急遽下降，但3月再次回升。

蒙杜魯庫是巴拉州人口最多的原住民族，有9200多人，2023年有152公頃土地遭非法採礦工人破壞，累計入侵面積7094公頃，其中5600公頃在過去5年被毀。

巴西克魯茲基金會（Fiocruz）最近一項研究顯示，蒙杜魯庫族人體內的汞含量驚人，可能與領地內河流受非法採礦汙染有關。（編輯：陳慧萍）1130312

#巴西
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