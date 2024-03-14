日本東電員工加薪4% 恢復至核事故前水準

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（中央社記者戴雅真東京14日專電）東京電力控股公司今天宣布，員工從下一個財政年度起將加薪4%。這是東電為滿足工會要求，連續第二年加薪。2011年福島第一核電廠事故後，東電的一般員工年薪調降20%，管理階層年薪調降30%，但目前已恢復至事故前水準。

朝日新聞報導，工會成員的月薪將增加約2萬日圓（約新台幣4265元），對象包括負責零售、配送電力等5家主要子公司。東電在去年的薪資漲幅為3%，是睽違7年提升薪資。

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東電發言人表示，這次加薪是為了「維持並確保發展電力事業所需的人力資源」。新聘員工的月薪也將有1萬3600日圓至9300日圓不等的漲幅。大學和專門學校的畢業生月薪起薪提高1萬1400日圓，來到23萬7100日圓。

東電以經營合理化為理由，把人事成本目標砍至事故前的8成。事故發生前的2010年度，人事成本為4300億日圓，2021年度則為2600億日圓。（編輯：周永捷）1130314