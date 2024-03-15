聖保羅州議會成立友台陣線 盼推雙邊公民部門合作

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（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）駐聖保羅台北經濟文化辦事處與聖保羅州議會昨晚在州議會舉辦友台陣線成立大會，聖保羅州議員、僑務榮譽職人員、台商及僑社代表、巴西各界友台人士等近百人應邀出席。

巴西自由黨（PL）聖保羅州議員狄尼茲（Gil Diniz）去年9月21日在州議會提案組織「中華民國（台灣）與聖保羅州議會友台陣線」（Frente Parlamentar São Paulo & República da China , Taiwan），同月28日通過定案為第212法條，經歷3次會議後在11月10日由來自11個黨派的30位州議員，不分左右派系，共同簽署通過該法案，表達對台的友善與支持。

聖保羅州議會共有94名議員，友台陣線獲議會近1/3議員簽署支持，展現聖保羅州對加強與台灣合作交流的肯定。

駐聖保羅辦事處處長馮光中昨晚致詞表示，感謝30位簽署支持法案的州議員，尤其是友台陣線主席狄尼茲，憑藉其專業及獨具慧眼與行動力，讓台灣與聖保羅州的距離及關係進入新里程碑。

馮光中表示，巴西有10萬台灣移民，90%在聖保羅州，期待透過友台陣線的成立，有效提升雙方在經貿、投資、觀光旅遊、文化、學術及新聞等各領域的交流，促進共同戰略目標，推動公民部門融合發展與合作。

狄尼茲致詞表示，去年代表聖保羅州議會赴台訪問，見證台灣在宗教、政治及經濟等各層面的自由民主發展，對台灣擁有女性總統，是個充滿活力的年輕國家，留下深刻印象。

狄尼茲強調，儘管台灣在地緣政治上受到專制政體打壓，其堅忍奮鬥的民主精神令人感佩，盼透過友台陣線支持台灣參與各項國際組織，並加強聖保羅州與台灣之間的合作關係，嘉惠雙方人民。

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友台陣線成立大會除播放台巴兩國國歌、台灣國情影片外，並有僑界薩克斯風吹奏家演奏兩國民謠及流行歌曲，充滿文藝知性氣息，現場亦備有3公尺高的打卡牆，將台北101及聖保羅美術館（Masp）等台灣與聖保羅重要地標串聯起來，象徵雙邊關係將更趨緊密友好。

聖保羅是巴西最重要與富庶的一州，居民4442萬人，佔巴西總人口的21.9%，不僅是南美洲人口最密集地區，亦是南美區域門戶，域內有科技、工業、金融、新聞及藝文中心，是相當多元發展的先進城市。（編輯：陳承功）1130315