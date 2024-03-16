泰國家戶負債比攀升 恐衍生社會問題

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（中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）受到COVID-19疫情影響及消費價值觀改變，泰國家戶負債占GDP比例從10多年前的6成，增加到去年9成，恐增加社會問題。專家期待今年經濟好轉能降低侵犯財產罪，如竊盜詐騙的犯罪率。

泰國公視（Thai PBS）報導，根據國家經濟和社會發展委員會（National Economic and Social Development Council）發布報告，2023年第三季泰國家戶債務已達到16兆泰銖（約新台幣14兆元），和2022年第三季相比增加3.3%，家戶負債占國內生產毛額（GDP）達到90.9%。

報導指出，2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，家戶負債一直是泰國社會的一個問題，從2010年家戶負債占GDP的60%，揚升到現在90.9%。

家庭負債會帶來許多社會問題，泰媒經常報導有些人無法從債務泥淖脫身，因此自殺或是殺害家人。國家經濟和社會發展委員會報告指出，相比於2022年第四季，2023年第四季侵犯他人財產犯罪率上升25.9%，傷害或是性侵犯罪率則上升15.1%。

報導指出，過去低利息常被歸責是在鼓勵民眾借貸，銀行或非銀行的借貸機構提供便宜貸款方案給民眾，可能前幾個月免利息，但到後面利息會越來越高，或使用「先旅行、後付款」的口號吸引民眾，這些都造成民眾大量借貸或是使用車貸。

除此之外，社群媒體時代，民眾對於自己的消費行為必須要有自覺。國家經濟和社會發展委員會指出，網紅對於刺激消費具有相當大影響力，他們吸引民眾花錢購買餐點、旅遊行程或汽車，鼓勵粉絲購買超過自己能力的商品或服務，這些行為不違法，但是製造錯誤價值觀如「炫富」等。

馬奚杜大學（Mahidol University）管理學院做過一份調查顯示，Z世代年輕人大約有74.8%的人會受到這樣價值觀影響。國家經濟和社會發展委員會指出，這將導致民眾負債問題。

泰國中央銀行要求各大銀行提高貸款門檻，例如要求申請借貸者重組債務或揭露真實財務狀況，但招致民眾抱怨很難向銀行借到錢。

此外，由於COVID-19期間泰國央行為了幫助民眾建立貸款計畫，因此產生許多呆帳，泰國央行上週宣布新規定，讓國有銀行成立一個共同資產管理公司，負責管理長期呆帳，以減少對經濟的衝擊。

債務重組可以為負債民眾增加一些緩衝空間，等經濟好轉，收入就會增加，不過2023年第四季泰國經濟成長率只有1.7%，不如眾人預期。

泰國國家信用辦公室（NCB）主任蘇拉彭（Surapol Opasatien）表示，許多機構預測今年經濟成長會加速，這樣一來可以降低侵害財產犯罪率，不過將家戶負債占GDP比例降到相對安全的80%，則需要更長時間。（編輯：陳惠珍）1130316