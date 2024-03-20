翁山蘇姬湖畔豪宅拍賣 無人投標流標

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（中央社仰光20日綜合外電報導）緬甸官員說，民主領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的湖濱別墅今天拍賣，起標價為1億5000萬美元（約新台幣48億1350萬元），但無人上門競標。

法新社報導，曾獲得諾貝爾和平獎的翁山蘇姬，自2021年緬甸發生政變後遭到監禁，先前亦曾遭軟禁於這棟湖畔豪宅多年。她與她的哥哥爭奪這處房產數十年，後來這棟兩層房屋與1.9英畝的土地被拿來拍賣。

這棟殖民時代的房屋坐落在綠樹成蔭的大學大道（University Avenue）上，距離美國大使館僅數棟房屋之遙。拍賣前，一小群人聚集在翁山蘇姬的湖濱別墅前，其中大多數是記者。

官員從深鎖的大門走出，敲鈴3次宣布拍賣開始。

別墅大門上方掛著翁山蘇姬父親、獨立英雄翁山將軍（Aung San）的肖像，在上頭監視著拍賣過程，同時，別墅也張貼一張公告，表示起標價為3150億緬幣（kyat），按照官方匯率相當於1億5000萬美元。

拍賣人穿著類似紗籠（sarong）的籠基（longyi），高舉他的手問有沒有人競標，但現場鴉雀無聲。他宣布「無人競標」，再度敲鈴結束這場拍賣。

翁山蘇姬在1988年抗議軍政府的大型示威活動中一戰成名，之後遭軍方監禁在這棟房屋脆弱不堪的圍牆內約15年。

翁山蘇姬遭軟禁時無法與人在英格蘭的丈夫和小孩聯繫，靠著彈鋼琴、讀偵探小說與冥想消磨時光。與此同時，她作為民主領袖的地位則日益提高。

在這棟別墅外頭的人行道上，經常會有數以百計民眾聚集，聆聽她談論民主及透過非暴力對抗軍事統治。

2010年獲釋後，她繼續住在這棟別墅，接待了許多外國領袖、記者與外交官。2012年，時任美國總統歐巴馬到這棟別墅探望她，稱翁山蘇姬是「民主的標竿人物」。

翁山蘇姬2012年離開仰光，根據與軍方達成的權力分享協議，搬到軍方建造的首都奈比多（Naypyidaw）治理國家。

2021年2月1日軍方再度奪權時，翁山蘇姬在當天凌晨遭到拘捕，10年的民主實驗結束，讓這個東南亞國家陷入血腥的混亂之中。

之後，軍政府掌控的法院提出一連串罪名監禁她，批評人士稱這些指控荒誕滑稽，目的在把她逐出政壇。

自那次政變後，78歲的翁山蘇姬大多數時候沒有露面，只有在法庭訴訟期間，才能從國家媒體拍下的模糊照片中看見她的身影。

翁山蘇姬因為與將領達成權力分享協議，且曾為他們遭控對洛興雅（Rohingya）少數族裔犯下的種族滅絕罪辯護，導致國際形象受到玷汙，但她在緬甸依舊廣受歡迎。

然而，許多現在為民主奮戰的人放棄她的非暴力原則，拿起武器試圖永久剷除軍方在緬甸政治與經濟的主導地位。（譯者：張曉雯/核稿：楊昭彥）1130320