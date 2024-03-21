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首頁 / 國際

日本強風吹壞集電弓 數百名乘客下車沿鐵軌疏散

2024/3/21 13:09
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本愛知縣常滑市名古屋鐵道機場線的集電弓昨晚因為強風受損，導致一班電車在高架橋上動彈不得。電車上約400名旅客因此離開車廂沿著鐵軌步行，疏散到最近的車站。

日本放送協會（NHK）報導，名古屋鐵道（簡稱名鐵）機場線一班特急列車昨晚7時20分左右，從中部國際機場站出發行駛到下一站的臨空常滑站途中，在高架橋上動彈不得。

名鐵說明，電車線等供電設施受損，且集電弓脫落導致停電。

當時這班特急列車上約400名乘客在鐵路人員引導下離開車廂，沿著鐵軌步行到最近的臨空常滑站。

愛知縣昨天以海上為主的地區風勢強勁，在這起事件發生相近的晚間7時過後，愛知縣曾觀測到每秒25.7公尺的最大瞬間風速。

這起事件發生之後，名鐵機場線的列車一度暫停行駛，直到今天上午才恢復運行。

一名乘坐這班特急列車的旅客表示，「電車停止後風勢依舊強大，而且車廂左右搖晃相當可怕。過了約2小時後，乘客在站務人員的引導下離開電車，沿著鐵軌步行到車站」。

這名旅客也說：「疏散時的風勢強勁，幾乎要把人吹走一般，感到相當不安。」（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130321

#日本
#愛知縣
#強風
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