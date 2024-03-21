禁多元共融、禁教授分裂概念 阿拉巴馬州長簽法案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社阿拉巴馬州蒙哥馬利20日綜合外電報導）美國阿拉巴馬州州長艾維今天簽署法案，禁止公立學校、大學和國家機構的多元、公平、共融（DEI）計畫，也禁止教授「分裂概念」。

美聯社報導，這項法案將於10月1日生效，是共和黨議員針對大學校園多元共融計畫的系列提案一環。

共和黨人表示，多元共融計畫加深對立並宣揚特定政治觀點；反對者卻說，對於得來不易的進步和歡迎代表性不足的學生的計畫，共和黨的作法無疑是開倒車。

艾維在聲明中說：「我的政府已經並將繼續重視阿拉巴馬州豐富的多元性，但我拒絕允許大學校園或其他任何地方的壞分子，打著多元、公平、共融的名義，利用納稅人的資金，來推動與多數阿拉巴馬人信仰背道而馳的自由主義政治運動。」

阿拉巴馬州這項法案將禁止大學、K-12學校系統和州機構贊助多元共融計畫。法案將多元共融計畫，定義為根據個人種族、性別、性別認同、民族、國籍或性取向出席的課程、培訓計畫和活動。

法案還表示，學校、大學和國家機構不得要求學生、員工和包商參加「主張或要求同意」該法案所列8個「分裂概念」的課程和培訓課程。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130321