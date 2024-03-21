中菲南海衝突升高 雙方人員登鐵線礁對峙

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（中央社台北21日電）中國與菲律賓在南海衝突升高，據中國海警局發布，菲律賓34名人員今天登上南沙群島的鐵線礁，中方海警人員也登礁「查證處置」。鐵線礁十分靠近菲律賓控制的中業島。

中國海警局微信公眾號21日傍晚發布，中國海警局新聞發言人以「菲律賓非法登臨鐵線礁」為題發表談話。

中國海警局新聞發言人甘羽表示，3月21日，菲律賓34名人員無視中方警告勸阻，「非法」登上鐵線礁活動，中方海警執法人員依法登礁並「查證處置」。

甘羽宣稱，中國對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，這有著充分的歷史和法理依據。菲方行徑侵犯中方領土主權，違反「南海各方行為宣言」，破壞南海和平穩定，中方堅決反對。

他說，中方敦促菲方立即停止侵權。中國海警將依法在中國管轄海域持續展開維權執法活動。

這是中菲近期在南海衝突，首度出現人員登礁對峙。不過中國海警傍晚發文並未附上影片或圖像。

公開資料顯示，鐵線礁是南沙群島島礁之一，位於北緯11度1.04分，東經114度11.16分範圍內，位在中業群礁西部，且十分靠近菲律賓控制的中業島。為東北—西南一線排列的三個珊瑚礁的總稱。漲潮淹沒，退潮露出。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130321