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澳洲擠下中國 擬與斐濟簽港口及造船基建協議

2024/3/21 21:42
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（中央社雪梨21日綜合外電報導）斐濟政府今天宣布將與澳洲達成協議，升級當地港口及造船基礎設施。幾個月前斐濟總理曾指出，斐濟可能會與中國合作執行這項計畫。

路透社報導，斐濟政府表示，澳洲承諾提供資金後，斐濟內閣同意和澳洲就前述計畫簽定諒解備忘錄。

斐濟政府發布的聲明指出，重振斐濟造船業已被列為首要之務，這有望增加工作機會，發展並擴大斐濟人民的專業技能，同時刺激投資及經濟成長。

根據聲明，澳洲首先將提供斐濟政府及斐濟港務公司（Fiji Ports Corporation）一筆贈款當作資金。

作為太平洋群島區域的頭號援贈國，澳洲正在加強提供基礎建設方面的支援，以對抗中國致力拓展與該區域國家之間的安全及警務合作關係。

澳洲負責太平洋事務的部長康洛伊（Pat Conroy）今天告訴澳洲廣播公司（ABC）：「想在這個區域建立自身影響力的國家，正在尋求填補真空。澳洲政府正致力成為整個區域最佳發展及安全夥伴，如此一來，就沒有真空可以讓人填補。」

康洛伊明天將赴斐濟，外界預期他此行將宣布兩國港務協議，以及澳洲將提供資金援助。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130321

#斐濟
#澳洲
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