日本櫻花季即將開跑 東京大阪等地本週末起陸續開花

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（中央社記者戴雅真東京22日專電）日本櫻花季即將開跑，根據最新天氣預報，這週末起，東京、大阪等地的櫻花會陸續開花，但是24日、26日兩天部分地區可能出現陰雨天，要前往賞花前務必先查詢天氣預報。

根據日本氣象協會，受到日本附近的鋒面和低氣壓影響，未來1週預料將是多雲、多雨的天氣，24日和26日的雨勢和風力可能較強。

氣溫方面，西日本地區明天將高於往年平均氣溫。東日本和北日本地區，24日會出現類似4月的溫度，東京市中心氣溫預料能達到攝氏17度。28日起將出現暖空氣，特別是29日，東日本和西日本的上空1500公尺處預料將有攝氏6度以上的暖空氣覆蓋，關東到九州的氣溫可能上升至20度以上。

根據日本氣象協會19日公布的2024年第5次櫻花開花預測，由於寒冷天氣持續到22日，開花預測將比先前晚2、3天。目前預測東京櫻花開花日將是3月24日，30日滿開。

至於其他城市，名古屋將在3月22日開花；大阪3月25日開花；仙台將在4月1日開花；青森4月19日開花；北海道札幌將在4月29日開花。

根據日本氣象新聞公司（Weathernews）21日公布的開花預測，東京市中心的櫻花將在3月24日開花，預料4月1日滿開。

（圖取自日本氣象新聞公司網頁weathernews.jp）

作為東京櫻花開花標準的東京都千代田區靖國神社內染井吉野櫻標準木，目前花蕾的根部已呈現粉紅色，顯示即將開花。

去年東京的開花日是3月14日，因此在去年的今天，早已經櫻花滿開。然而今年的開花預測日為24日，是10年來首次較前一年推遲。至於櫻花遲開的原因，則是今年溫度異常。

通常2月寒冷、3月溫暖，是櫻花容易開花的氣溫；但今年情況恰恰相反，2月溫暖、3月寒冷，導致櫻花開花時間延後。

從週末到下週，日本許多地區會出現陰雨天氣，賞櫻前需要查看天氣預報。預計東日本和西日本大部分地區在27日天氣晴朗，將是賞櫻的好時機。此外，雖然氣溫逐漸回升，但早晚溫差大，夜間賞櫻時需要準備保暖衣物。（編輯：郭中翰）1130322