日本賞櫻攻略 旅遊業者推5大特色玩法

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（中央社記者余曉涵台北13日電）每年日本櫻花季都吸引不少台灣旅客赴日旅遊，旅遊業者日前公布5個特色賞櫻玩法，推薦旅客可搭復古列車穿梭夢幻櫻花隧道，或是身穿和服乘坐穿越古今的擺盪花筏。

一年一度的日本染井吉野櫻綻放花期即將到來，日本氣象協會日前公布最新預測指出，東京可能在3月19日開花、3月25日盛開。

旅遊業者Booking.com發布新聞稿公布5個特色賞櫻玩法，要讓旅客赴日賞櫻有不同體驗。

Booking.com表示，旅客若是到日本九州賞櫻，推薦可以到大分縣的「別府」搭乘鶴見岳纜車，春天時，別府高原站周邊盛開2000多株粉嫩櫻花，旅客可以隨著纜車攀升，將沿途粉嫩美景盡收眼底。

若是旅客到大阪賞櫻，Booking.com表示，大阪城公園位於大阪市市中央，約有3000多株櫻花樹，預計於3月下旬綻放，最知名的賞花處「西之丸庭園」，可欣賞粉嫩櫻花簇擁下的大阪城天守閣，到了傍晚時分，庭園內的街燈便會亮起，在燈光點綴下，格外夢幻。

每年3月底至4月初，京都伏見運河兩旁盛開迷人櫻花，Booking.com表示，十石舟和三十石船穿梭於垂柳與盛放的櫻花隧道間，其中十石舟為過去重要的水上運輸工具，如今化身時光機，帶領旅客體驗京都的古都風情。

Booking.com表示，群馬縣素有溫泉王國的美名，其中寶川溫泉曾被評選為日本10大溫泉之一，旅客可以邊泡湯邊賞櫻。

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青森縣的蘆野公園則是東北地區著名的賞櫻勝地，Booking.com表示，每年4月下旬至5月上旬，公園內的1500棵櫻花樹盛開，形成如夢如幻的花海，金木櫻祭是公園春季盛事之一，吸引眾多旅人前往參與。

而最受歡迎的賞櫻方式之一，Booking.com表示，就是搭乘津輕鐵道穿越蘆野公園的櫻花隧道，欣賞兩旁櫻花交織成蔭的浪漫景象，旅客也可步行於其中，捕捉復古列車與盛放櫻花的經典畫面。（編輯：張雅淨）1130313