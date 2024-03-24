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斯洛伐克大選首輪落幕 親俄陣營決選對決親烏派

2024/3/24 10:39
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（中央社布拉第斯拉瓦23日綜合外電報導）斯洛伐克總統大選首輪投票今天結束，反對黨支持的自由派前外長柯爾喬克勝出，4月將與民粹主義現任總理費科盟友佩拉格利尼進行決選。

法新社報導，在國內對俄烏戰爭看法嚴重分歧的情況下，這次大選由親俄羅斯的執政陣營候選人與親烏克蘭的候選人展開對決。

在9位候選人中，斯洛伐克國會議長佩拉格利尼（Peter Pellegrini）和柯爾喬克（Ivan Korcok）明顯領先。

斯洛伐克統計局說，根據已開出的99.9%選票，柯爾喬克以42.44%的得票率領先，佩拉格利尼得票率則為37.07%。分析家表示，兩人今天皆未拿到超過50%的選票，因此將進行第2輪決選。

佩拉格利尼得到民粹主義總理費科（Robert Fico）支持。費科不只質疑烏克蘭主權，更發表一連串針對俄國入侵烏克蘭的煽動言論。

柯爾喬克則與即將卸任的總統查普托娃（Zuzana Caputova）同樣堅定支持烏克蘭。批評當今政府的查普托娃，選擇不爭取第2個任期。

儘管費科發表上述言論，佩拉格利尼在投票後表示，選後斯洛伐克仍將留在歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）。

他說：「即使我們談論更主權的外交政策，也不意味斯洛伐克的外交政策方針應該改變。」

柯爾喬克如果當選，可能會面臨費科團隊的強烈反對，但他表示，選民賦予新總統強而有力的授權非常重要。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130324

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