6.9強震襲巴布亞紐幾內亞 至少5人喪命

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（中央社莫士比港25日綜合外電報導）正遭洪患侵襲的巴布亞紐幾內亞北部地區昨天清晨發生規模6.9強震，官員今天表示，至少5人死亡，約千棟民宅損毀。救災人員已趕赴現場。

法新社報導，東塞比克（East Sepik）省長博德（Allan Bird）表示：「截至目前，約有1000棟民宅被毀。」他補充說，緊急救援人員仍在評估這起地震帶來的影響，這場地震「導致省內大部分地區受創」。

地震發生之際，巴布亞紐幾內亞塞比克河（Sepik River）沿岸的數十座村莊正面臨嚴重洪水威脅。

省警指揮官塔瑪利（Christopher Tamari）告訴法新社，據當局統計，目前已有5人喪命，但死亡人數「恐怕還會進一步攀升」。

地震後拍攝的影像畫面顯示，木造房屋受損坍塌，浸在水深及膝的洪流中。

巴布亞紐幾內亞坐落在「環太平洋火山帶」（Ring of Fire）上，經常遭受地震侵襲；太平洋火環帶是一條貫穿東南亞和太平洋盆地的強烈地震活動弧線地區。

這個島國的900萬公民中，有許多人居住在主要城鎮以外地區，崎嶇的地形和缺乏柏油路恐嚴重阻礙搜救工作。（譯者：劉文瑜/核稿：陳正健）1130325