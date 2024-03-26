挨轟仇恨言論激增 馬斯克旗下X提告遭駁回

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國法院今天駁回社群網站X對一家非營利組織的訴訟，這個非營利組織認為，自億萬富翁馬斯克（Elon Musk）接手以來，X上的錯誤訊息和仇恨言論激增。

法新社報導，X去年7月控告「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate），指控該中心「選擇性失明」，進行有缺陷的研究，導致X損失數千萬美元。

加州法院表示，提起訴訟顯然是為了「懲罰」該中心發布批評X的研究成果，以及嚇阻其他想這樣做的人。

法院在長達52頁的裁決書中表示，「讀了起訴書後，不得不做出這樣的結論：X更關心的是對抗網路仇恨中心的言論，而不是其資料收集方法」。

「如果沒有對抗網路仇恨中心的表述，很難想像X公司會主動提起訴訟。」

「對抗網路仇恨中心」創辦人兼執行長阿邁德（Imran Ahmed）表示：「我們希望這項具有里程碑意義的裁決鼓勵各地的公共利益研究人員繼續、甚至加強他們的重要工作，讓社群媒體公司對其傳播的仇恨和虛假訊息及其造成的傷害負責。」（譯者：鄭詩韻/核稿：何宏儒）1130326