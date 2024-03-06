OpenAI打臉馬斯克 電郵佐證他支持營利想併入特斯拉

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（中央社舊金山5日綜合外電報導）上週遭億萬富豪馬斯克控告「背叛」造福人類最初使命的聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI今天駁斥相關說法，強調將在法庭上力爭，讓這些指控遭到駁回。

法新社報導，身兼特斯拉（Tesla）、太空探索科技公司（SpaceX）及社群媒體X等多家公司老闆的馬斯克（Elon Musk）於2015年OpenAI成立時，跟執行長阿特曼（Sam Altman）都是共同創辦人。但馬斯克於2018年離開後，現在成為最直言不諱批評OpenAI的人。

馬斯克上週向舊金山一個法院遞狀控告OpenAI，主張該公司向來以成為非營利實體為念。但OpenAI卻為獲利而開發AI，並非為了造福人類，因此違反合約。

OpenAI和主管群在部落格文章中說：「我們打算採取行動駁回伊隆（馬斯克的名字）所有主張。」

該公司於2022年底推出的聊天機器人ChatGPT不僅能賦詩、寫散文，連考題作答也難不倒它。

OpenAI從致力開發通用人工智慧（AGI）的非營利實體起家，目標確保這類技術可以讓人類安全使用。AGI是一個定義鬆散的術語，意指在所有衡量標準上都超過人類智力的AI。

阿特曼與其他高管今天詳述他們反駁的論據，並附上佐證電郵。

他們在部落格文章中說：「和曾經深感欽佩的人走到這一步，我們感到遺憾。他先激勵我們目標遠大，卻告訴我們將會失敗，還成立另一家競爭者。當我們在沒有他的情況下朝向OpenAI使命而開啟有意義進展的時候，又被他告上法院。」

路透社報導，OpenAI指出，馬斯克之前希望OpenAI與特斯拉合併，他還轉寄一封電郵說，這家新創公司應「依附特斯拉，將其當成搖錢樹」。OpenAI表示，在馬斯克和公司決定下一步就是於2017年成立一個營利實體，以便為開發通用人工智慧募資後，馬斯克隨即提出這項建議。

OpenAI還表示，馬斯克當時想要取得OpenAI多數股權、初始董事會控制權，並擔任執行長。

但OpenAI與馬斯克未能就營利性條款達成共識，因為OpenAI認為，任何個人擁有這家公司的絕對控制權，都違背其使命。（譯者：洪啟原/核稿：何宏儒）1130306