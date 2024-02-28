更多編輯台推薦新聞：
老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制QA一次看
生活

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制QA一次看

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次看
運動

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次看

陳俊翰告別式 總統親頒褒揚令：持續實現他的志業
政治

陳俊翰告別式 總統親頒褒揚令：持續實現他的志業

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

紐時告侵權 OpenAI反控聘駭客生成誤導性證據

2024/2/28 10:52（2/28 11:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山27日綜合外電報導）「紐約時報」控告OpenAI侵權案，OpenAI已籲請聯邦法官駁回部分訴訟，聲稱紐時曾聘人「駭入」聊天機器人ChatGPT等人工智慧（AI）系統，為這起官司生成誤導性證據。

綜合路透社和法新社報導，「紐約時報」（The New York Times）去年12月對美國新創公司OpenAI及其最大股東微軟（Microsoft）提告，指控兩間公司未經許可下使用該報數以百萬篇文章，以助訓練聊天機器人生成資訊並提供給用戶。

紐時在訴狀中援引實例，說在輸入提示詞之後，OpenAI和微軟的聊天機器人可生成與紐時新聞段落幾乎一字不差的內容。

OpenAI昨天則在遞交紐約市曼哈頓（Manhattan）聯邦法院的文件中說，紐時是透過「公然違反OpenAI使用條款的欺騙性提示詞」，來讓AI技術重製紐時文章。

OpenAI說：「紐時提訴中的指控，與該報知名的嚴格新聞標準相左。」OpenAI還說：「真相將會於本案審理期間水落石出，也就是紐時聘請人駭入OpenAI的產品。」

OpenAI聲稱紐時利用「槍手」以不當手段操縱旗下AI系統，但沒有透露槍手名字，也未指控紐時違反任何反駭客法律。

OpenAI在法律文件中說，紐時是「經過數萬計次的嘗試才得出高度爭議性的結果」。

紐時認為，ChatGPT有能力取代紐時記者的新聞工作，並是在未付款或未經許可下從網路上抓取紐時內容來發展技術。

然而，OpenAI在聲請法官駁回紐時對其提起的部分訴訟時說：「情況與（紐時）訴狀指控正好相反…ChatGPT無論如何都不會是紐約時報訂閱的替代品。」

OpenAI表示，「在現實世界中，民眾不會為這個目的使用ChatGPT或任何其他OpenAI產品」，並說「他們也不可能如此。在正常情況下，民眾無法隨心所欲地利用ChatGPT來提供紐時文章」。

OpenAI在聲請文件中還表示，基於合理使用論點，OpenAI和其他AI公司最終將贏得訴訟。

OpenAI說：「紐時無法阻止AI模型汲取事實方面的新知，就像其他新聞機構無法阻止紐時重新報導本身並未參與調查的事蹟一樣。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1130228

#OpenAI
#紐約時報
#紐時
延伸閱讀
美國主要媒體第一槍 紐時控告OpenAI微軟侵權紐時告OpenAI侵權 擅用旗下文章開發聊天機器人「搭便車」

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.23