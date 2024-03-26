加薩飢民被迫吃野生植物果腹 外界憂5月可能爆發饑荒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加薩25日綜合外電報導）聯合國安全理事會要求加薩立即停火，外界日益擔憂當地可能爆發饑荒之際，飢腸轆轆的加薩走廊平民沒有任何東西可以吃，只好採集稱為霍比扎（Khobiza）的野生植物果腹。

路透社報導，以哈戰爭已經持續5個多月，此情此景再度喚起加薩走廊平民仍在受苦的記憶。巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）去年10月7日襲擊以色列，根據以方統計，有1200人遭到殺害、253人被劫持為人質。

這場攻擊引發以色列激烈回應，根據加薩衛生當局說法，以方對加薩發動空襲與砲擊，已有造成超過3萬2000名巴勒斯坦人喪生，為以色列與治理加薩的哈瑪斯間最嚴重衝突。

巴勒斯坦婦女亞塔爾（Maryam Al-Attar）說：「儘管（之前）發生過戰爭，我們這輩子還不曾淪落到要拔霍比扎來吃。女兒跟我說，『我們想吃麵包，媽媽』，聽得我心都碎了。」

「我找不到一片麵包給他們。我到外面採集一些霍比扎。現在發現了霍比扎，但未來要去哪裡採？就連霍比扎也會被採光，我們要改吃什麼果腹？」

值伊斯蘭教聖月齋戒月的此刻，巴勒斯坦人本該跟全球各地數以百萬計穆斯林一樣地守齋，日落後跟他們的大家庭共享開齋飯並且觀看電視特別節目。然而，他們現在卻只有吃不完的苦。

當地民眾穆罕默德（Umm Mohamed）說：「我們已被飢餓吞噬了，沒有東西可以吃。我們渴求蔬菜、魚跟肉。我們空著肚子守齋、不再能夠守齋了。我們餓到發昏，沒有吃封齋飯來幫助身體撐到日落。」

全球飢餓狀況監督機構「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification）本月18日表示，加薩北部快要爆發饑荒，可能會在5月時發生，且可能7月前就會蔓延加薩各地。

越來越不確定有無援助物資能夠提供，調解人員則尋求以哈就停火與釋放人質的條件縮小歧見。與此同時，外界日益憂心霍比扎只能暫時緩解飢餓感。

以色列政府發言人今天表示，以色列將停止與聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）合作，指控這個目前加薩規模最大救援機構讓衝突延續。

以色列1月聲稱UNRWA在加薩的1萬3000名工作人員中，有12人參與哈瑪斯去年10月7日攻擊行動，相關指控導致數個捐贈國暫停提供資金。

UNRWA開除一些工作人員，強調藉此維護運送人道救援物資的能力。聯合國已就此啟動獨立的內部調查。（譯者：張曉雯/核稿：何宏儒）1130326