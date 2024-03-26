莫斯科音樂廳恐攻事件後 印尼加強監控恐怖主義

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（中央社記者李宗憲雅加達26日專電）俄羅斯首都莫斯科近郊一座音樂廳日前遭恐怖攻擊，造成嚴重死傷；印尼政府為防止「模仿效應」出現，加強監控國內支持恐怖份子的人士與組織，其中包括「孤狼」在內，杜絕在印尼境內發生類似的攻擊行動。

印尼政治、法律和安全事務協調部長哈迪（Hadi Tjahjanto）昨天在一場記者會上說，莫斯科發生音樂廳恐怖攻擊事件後，印尼政府正加強監控潛在的恐怖組織網絡，其中包括「孤狼」（lone-wolf）在內。

哈迪補充說，參與監控行動的機構包括外交部、反恐局（BNPT）、情報局和反恐特種部隊88特別分隊（Densus 88）。

共同出席記者會的反恐局主任里科（Rycko Amelza）表示，在社群媒體上仍有支持恐怖行動的人。他指出，反恐局持續努力搜查和消除網路上激進的宣傳，並呼籲印尼不同機構間加強分享情報。

印尼國家通訊社安塔拉（ANTARA）今天報導，里科表示，「要加強大眾抵禦（恐攻主義）的能力」，可藉由增加民眾的知識以加強抵禦能力，讓他們了解所有形式的恐怖攻擊，都可能是摧毀文明的人道主義悲劇，而且沒有任何宗教會教導恐怖攻擊的行為。另外也需透過有效的執法措施來預防恐攻。

里科舉例，首先是要逮捕恐怖分子並進行懲罰，然後透過去激進化想法的計畫導正恐怖份子，並讓他們重返社會。

激進主義與去激進化研究機構（PAKAR）研究員陶菲克羅赫曼指出，印尼過去曾出現模仿他國的恐攻，並在本國發動攻擊。

他以2013年造成3死、逾260人受傷的波士頓馬拉松爆炸案為例，當時攻擊者是用高壓鍋炸彈發動攻擊，炸彈上有連接到手機的電線。

波士頓馬拉松爆炸案觸發印尼親「伊拉克與黎凡特伊斯蘭國」（ISIS）的武裝份子使用同樣的炸彈發動攻擊，他們在6次針對警察和平民的攻擊中使用一樣的炸彈，其中包括2017年發生在雅加達公車總站的攻擊，共造成3名警察死亡。

另外，還包括2021年發生在南蘇拉威西省錫江市（Makassar）一間天主教堂的炸彈攻擊事件，造成2名攻擊者死亡，約20人受傷；以及最近一次，2022年萬隆警局的爆炸攻擊，造成2人死亡。

陶菲克羅赫曼說：「根據疑似恐怖分子目前的活動狀態，目前尚未觀察到任何受莫斯科恐攻影響而發起的實質攻擊計劃。」

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不過，這不代表模仿的攻擊事件不會發生，他指出，印尼親「伊拉克與黎凡特伊斯蘭國」的武裝份子在社群媒體上，對莫斯科攻擊事件表示讚賞，許多人認為，這是對俄羅斯軍隊在敘利亞殺害他們兄弟而做出的報復行動之一。

敘利亞2011年爆發內戰，總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權原本看似不保，直到俄軍2015年介入才逆轉戰局，讓阿塞德占了上風。（編輯：高照芬）1130326