領土爭端 印度軍隊開設藏學課程對抗中國

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（中央社台北27日電）中國與印度領土爭端持續之際，美國媒體報導，印度軍隊開設藏學課程，讓軍官及士兵更了解藏區歷史、文化、語言和地形，印度軍方表示，將藏學引入印度軍官培訓，作為對抗中國的手段，是一項戰略措施。

美國之音今天報導，某日清晨，夏魯寺喜馬拉雅文化研究中心的佛教教師克德普（Geshe Thupten Khedup），準備開始教導一群新的學生；這些學生不是通常來學習佛教和喜馬拉雅研究的本科生或研究生，而是印度軍隊的士兵和軍官，他們正在進行為期6週的藏學課程。

克德普說，課程幫助印度軍隊士兵了解西藏的語言、文化、歷史和政治狀況，並教授藏傳佛教的基本原則和實踐。

作為課程的一部分，士兵們由像克德普這樣精通藏族問題的專家授課，並且還會組織士兵們參觀藏傳佛教寺廟和藏族村莊。

報導指出，印度已經擁有一支以印度境內的藏族難民為主的特別邊防部隊（SFF）。這支部隊是在1962年與中國的邊境戰爭結束後成立，而在那場戰爭中，印度處於劣勢。

最初的特別邊防部隊隊員是從西藏崎嶇的山區康巴地區中招募而來，幾個世紀以來康巴勇士一直是歷任達賴喇嘛的護衛。

蘇達卡爾．吉（Sudhakar Jee）曾在阿魯納查省（Arunachal Pradesh）擔任旅長、現在負責整個東拉達克的第3師師長，他對美國之音說，將藏學引入印度在軍官培訓中，作為對抗中國的手段，是一項戰略舉措。

他說，開設藏學課程，印度可以增強理解和有效應對中國在西藏和更廣泛的喜馬拉雅地區政策與行動挑戰方面的能力。

尤其是1950年後西藏所經歷的巨大政治變革，包括中國的入侵導致西藏最高宗教領袖達賴喇嘛於1959年被迫離開西藏流亡印度。自那時起，西藏見證大量的漢族湧入和漢化，中國的影響與日俱增。

一位國防分析家認為，印度軍人透過這門課程了解藏族的語言、文化、歷史和政治局勢後，當他們被派駐到實際控制線時，會變得更有能力對付各種情況。

中印長達3000公里邊界，其中大部分劃分不清，兩軍持續在邊界沿線鞏固陣地，部署額外兵力和裝備。1962年雙方曾經爆發邊境戰爭，另兩國2020年在喜馬拉雅山區的西段邊境爆發衝突，至少20名印度士兵和4名中國士兵喪生。

其中，印度實質治理中的阿魯納查省鄰近西藏，中國稱為藏南地區，中國2023年將其納入新版地圖，引發印度強烈抗議。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1130327