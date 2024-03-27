WTO裁定對中國鋼鐵產品加稅存在缺失 澳接受裁決

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（中央社雪梨27日綜合外電報導）中國在世界貿易組織（WTO）與澳洲就鋼鐵產品關稅問題纏鬥近3年，始於雙邊關係低谷時期的這場爭端最後由中國獲勝。澳洲貿易部長今天表示，澳洲政府接受裁決。

美聯社報導，2021年6月，北京就澳洲對從中國進口的鐵道輪轂、風塔、不鏽鋼水槽徵收額外關稅向世貿組織提出申訴。

2022年，這些產品的貿易額達6200萬澳元（4040萬美元）。

世貿組織在瑞士日內瓦審理此案的專家小組昨天發現，澳洲調查機構反傾銷委員會（Anti-Dumping Commission）的行為與反傾銷協議的某些條款不一致。

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）今天在聲明中表示，坎培拉接受世貿組織的裁決，並支持基於規則的貿易體系。

法瑞爾說：「澳洲將與中國接觸，並採取措施落實該小組的調查結果。」

「澳洲仍然致力於建立全面運作的世貿組織爭端解決體系，好讓所有世貿組織成員的權利和義務都能得到執行。」

貿易關稅近年來一直是北京和坎培拉之間的熱門話題，先前中國在2020年雙邊關係跌至最低點期間對澳洲商品實施一系列制裁。據估計，關稅對澳洲經濟造成200億澳元（130億美元）損失。

隨著兩國關係解凍，大部分關稅已被取消，但對葡萄酒、岩龍蝦和一些屠宰場的關稅仍然存在。

今年4月，澳洲暫停向世貿組織提出申訴，為的是讓中國重新對澳洲大麥開放市場。一般認為，這是澳洲新政府試圖與北京修復關係的舉動。（譯者：鄭詩韻/核稿：何宏儒）1130327