巴紐部落衝突升溫 地方首長尋求外國警力援助

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（中央社莫士比港21日綜合外電報導）巴布亞紐幾內亞恩卡省部落暴力不斷升溫，省長伊巴塔斯今天向包括鄰國澳洲在內的外國警察部隊尋求協助。

法新社報導，在巴紐高地發生的衝突造成超過50人死亡後，恩卡省（Enga）省長伊巴塔斯（Peter Ipatas）呼籲澳洲警方到現場提供協助。

他告訴議會：「我們離澳洲如此之近，我們的安全對澳洲很重要。」他還呼籲澳洲到恩卡省部署警力。

「他們可以為我們提供我們想要的人力和數量，最終建立正確的治安權文化。」

巴布亞紐幾內亞於1975年從澳洲獨立，但仍高度依賴坎培拉的援助和支持。

人手不足的巴布亞紐幾內亞皇家警察部隊（RPNGC）一直疲於應付各種安全挑戰。

部落衝突、獵巫、內亂、幫派活動、腐敗和暴力犯罪普遍存在。

但在18日，該國高地一處偏遠的公路上發生多達64名部落戰士慘遭殺害，加劇民眾憂心暴力失控。

巴紐總理馬拉普（James Marape）將這次襲擊稱為「國內恐怖主義」，並對憤怒的選民說：「我們知道，我們面臨的頭號威脅就是目無法紀。」

在今天激烈的議會辯論中，幾名議員支持要求澳洲聯邦警察（Australian Federal Police）部署巴紐的呼籲。

議會決議草案寫道：「我們是一個驕傲和獨立的國家，但我們也不會太驕傲而無法向我們的友邦和鄰國尋求支持，但要在我們的指揮之下。」

決議草案還呼籲向印尼、紐西蘭和其他太平洋島國尋求協助。

澳洲聯邦警察發言人說，澳洲警方多年來一直駐紮在巴布亞紐幾內亞，提供訓練、建議和支援。

發言人說：「澳洲聯邦警察正在密切關注巴布亞紐幾內亞的局勢，並與巴布亞紐幾內亞皇家警察部隊保持密切聯繫。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130221