韓國醫師罷工持續月餘 國際勞工組織發函韓政府

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）韓國政府增招醫學生的政策引發住院醫師不滿，大舉罷工超過一個月，國際勞工組織（ILO）在韓國住院醫師協議會要求干預下，已向韓國政府詢問意見。

韓國雇傭勞動部今天表示，韓國住院醫師協議會以韓國政府對醫師下達復工令，違反國際勞工組織第29號公約為由，向國際勞工組織申請干預（intervention），國際勞工組織28日已向韓國政府發函詢問意見。

勞動部表示將積極向國際勞工組織說明，這次復工令是為保護國民生命安全採取的措施，屬於第29號公約的例外狀況。國際勞工組織第29號公約將「強制勞動」定義為任何人在可能面臨處罰的威脅之下，被迫或非自發性提供的所有勞動或服務。

韓國實習、住院醫師團體13日向國際勞工組織申請干預，國際勞工組織原先表示，只接受政府與國內外具代表性的勞資團體申請，以不符資格為由拒絕受理，但在住院醫師協議會說明該團體為韓國唯一代表住院醫師的團體後，國際勞工組織受理後，向韓國政府及住院醫師協議會發函詢問意見。

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住院醫師協議會方表示，國際勞工組織寄給他們的信件中表示，已就申請的問題對政府進行介入，希望藉由社會對話解決目前發生的爭議，後續也將把韓國政府回覆的相關情報提供給協議會參考。

韓國媒體先前報導此事時，多採用「介入」一詞，但韓國政府強調干預並非官方正式程序，而更接近意見徵詢；但住院醫師協議會非常對策委員長朴丹（音譯）批評，政府意圖藉此淡化問題，且否定住院醫師的勞工身份，合理化復工令強制勞動的本質。（編輯：高照芬）1130329