委內瑞拉政府擋總統候選人 反對派領袖促國際施壓

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（中央社委內瑞拉首都卡拉卡斯29日綜合外電報導）南美洲國家委內瑞拉的反對派領袖馬查多今天呼籲國際社會對總統馬杜洛的政府加強施壓，好讓她的聯盟選擇的候選人尤瑞斯能參加7月舉行的總統大選。

法新社報導，哥倫比亞和巴西等委內瑞拉傳統南美盟邦加入美國和法國行列，對於現年80歲的尤瑞斯（Corina Yoris）遭排除在候選人名單之外表達疑慮。現年56歲的馬查多（Maria Corina Machado）對此表示感謝。

她在社群媒體平台X上寫道：「他們（的支持）再度證實我們的抗爭是公正且民主的。我呼籲全球民主領袖加入（這些）總統與政府的行列，要求馬杜洛（Nicolas Maduro）政權允許尤瑞斯在總統選舉登記為候選人。」

馬查多的聯盟「民主統一平台」（Democratic Unitary Platform）因原本推舉的尤瑞斯無法登記為總統候選人，本週稍早被迫登記一位名不見經傳的候選人，以挑戰尋求第3個任期的馬杜洛。

而尤瑞斯也非飽受打擊的民主統一平台原本第一順位人選。事實上是馬查多在去年10月的初選以壓倒性票數勝出，但她因被控貪污及支持對馬杜洛政府實施制裁，而遭到效忠馬杜洛的法院判處褫奪公權15年。馬查多將她涉貪的指控斥為捏造。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）昨天在巴西首都巴西利亞舉行的聯合記者會上，譴責馬杜洛政府阻擋尤瑞斯參選。

馬克宏說：「我們嚴正譴責將一名認真、可靠的候選人排除在參選程序之外。」

魯拉則表示，委內瑞拉「禁止一名反對派人士成為候選人，沒有法律上或政治上的合理解釋」。

他說：「我告訴馬杜洛，要讓委內瑞拉恢復正常，最重要的是避免選舉程序有任何問題，要讓選舉以盡可能最民主的方式舉行。」

哥倫比亞外交部本週也對委內瑞拉的「一些候選人登記」表達「關切」，並指出這些疑慮「可能影響國際社會一些成員對這場選舉的信心」。（譯者：張曉雯/核稿：張正芊）1130330