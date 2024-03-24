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委內瑞拉政府疑似擋參選人登記 反對派領袖予以譴責

2024/3/24 19:22
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（中央社卡拉卡斯23日綜合外電報導）委內瑞拉反對派領袖馬查多被禁止參加今年夏天總統大選，如今她挑了替代人選，又疑似被政府給阻擋無法登記參選，她今天譴責政府在玩弄「伎倆」。

法新社報導，56歲的馬查多（Maria Corina Machado）去年贏得反對黨初選，但未能成功推翻她不得擔任公職的禁令，她所屬的聯盟須在25日最後期限前指定替代她的參選人。

但反對派表示，截至23日為止，他們試圖連上國家選舉委員會（National Electoral Council, CNE）網站，要登記他們所選的參選人尤瑞斯（Corina Yoris），卻遭到阻擋。

馬查多在舊稱推特（Twitter）的X上說：「我要向委內瑞拉人民及全世界發出警告，（委內瑞拉政府）正玩弄伎倆，阻止代表委國所有團結民主派的參選人向國家選舉委員會登記。」

現年80歲的尤瑞斯曾任大學教授，過去未曾擔任公職。馬查多稱讚尤瑞斯是「一個我能完全信任的人」。

尤瑞斯是去年10月反對派黨內初選籌辦委員會成員，馬查多在初選輕鬆獲勝，而她飆漲的人氣，讓總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的政府感到不安。

馬查多於22日宣布尤瑞斯將代她參選，當天馬杜洛曾在廣播中諷刺說：「不要盛裝打扮了，妳哪也去不了。」

委內瑞拉當局本週逮捕了兩名馬查多競選團隊高階幕僚，並宣布對另外7人發出逮捕令，指控他們試圖破壞國家穩定。

自2013年開始，馬杜洛就一直在委內瑞拉軍方支持下掌權，但委國經濟嚴重萎縮，已導致超過700萬公民逃離該國。

專家表示，馬查多在一些民調中有70%的支持率，或許能在7月28日總統大選中，把支持率轉移到代她出征的參選人身上。

馬查多表示，馬杜洛違反了政府去年在加勒比海島國巴貝多（Barbados）和反對派簽下的協議，該協議承諾於2024年在國際觀察員在場的情況下，舉行自由公正的選舉。

該協議讓美國放寬了對委內瑞拉的一些制裁，不過因為馬查多仍無法參選，美國正重新考慮關於制裁的決定。

馬杜洛曾是公車司機，希望贏第3個6年任期。他於2013年委國前總統查維斯（Hugo Chavez）過世後上台，於2018年贏得連任，但包括美國在內等數十個國家認為，那次選舉存有舞弊。（譯者：李晉緯/核稿：陳正健）1130324

#馬杜洛
#委內瑞拉
#總統選舉
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