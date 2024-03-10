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委國反對派領袖競總主任被捕 1月迄今被抓幹部達4人

2024/3/10 15:26
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（中央社卡拉卡斯9日綜合外電報導）總統候選人資格遭取消的委內瑞拉反對派前議員馬查多（Maria Corina Machado）表示，她的一名競選總部主任今天遭到拘留，這讓她自1月以來被捕的幕僚人數達到4人。

委內瑞拉檢察總長在舊稱推特（Twitter）的X上證實此事。

馬查多在X上發文說：「我特此報告，（總統）馬杜洛（Nicolas Maduro）政權綁架了我們在巴利納斯（Barinas）競選指揮部的主任。」

該黨的成員表示，那名主任今天稍早被捕，家人都不知道其下落。

檢察總長沙柏（Tarek William Saab）表示，那名主任因參與對政府的「暴力」、「恐怖主義」陰謀而被通緝數週。

他稱那名主任將因「共謀、結黨、性別暴力、侮辱公務員」等罪名，在卡拉卡斯法院接受審判。

1月時，有3名地方選務幹部因涉嫌從事反馬杜洛政府的活動而遭逮。

馬杜洛政府和反對黨去年在巴貝多（Barbados）同意今年在國際觀察員出席的情況下，舉行自由、公正的選舉。

該協議要求允許反對派候選人對法院取消他們資格的裁決提出上訴。

但在那之後，忠於馬杜洛的最高法院維持對馬查多等人15年的禁令。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1130310

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