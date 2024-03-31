中國與菲律賓爭端升溫 小馬可仕令加強海事安全

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（中央社馬尼拉31日綜合外電報導）隨著菲律賓與中國的爭端升溫，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）命令政府加強海事安全協調，以因應菲律賓領土完整及和平受到的「一連串嚴峻挑戰」。

路透社報導，小馬可仕是在25日簽署上述命令並於今天公布。這份命令雖未提及中國，但兩國近來已在南海爭議水域發生多起海上對峙事件並互相指責。

南海每一年的航運貿易總額超過3兆美元，中國則聲稱擁有幾乎整個南海的主權，中方主權聲索與菲律賓、越南、印尼、馬來西亞和汶萊等國的主張有所重疊。

位於荷蘭海牙的常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）於2016年裁決指出，中國的主張沒有法律依據。

小馬可仕在這道命令中表示：「儘管致力促進我國海域的穩定和安全，但菲律賓仍持續面臨一連串威脅到領土完整及和平生存的嚴峻挑戰。」

小馬可仕28日誓言要對中國海警的「非法、脅迫、挑釁和危險的攻擊」採取反制措施。

他的命令還擴編並重組菲律賓政府海事委員會，且新增國家安全顧問、國家情報協調機構首長和南海工作小組。

這項命令似乎也擴大軍隊的角色，載明菲律賓武裝部隊是支援該委員會的機構之一，不僅是海軍而已。

更名後的國家海事委員會（National Maritime Council）將成為制定策略的核心機構，用以確保菲律賓的海事安全和海域意識有一個「統一、協調且有效」的架構。（譯者：屈享平/核稿：陳彥鈞）1130331