菲律賓再為南海回嗆：中國只會擺高姿態或恐嚇

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（中央社馬尼拉29日綜合外電報導）菲律賓國防部今天表示，菲國無意在南海挑起戰爭或找麻煩，但也不會因為被恐嚇就一聲不吭、投降或卑躬屈膝。這是菲方在與中國激烈爭端中的最新一次表態。

路透社報導，菲律賓國防部在聲明中表示，中國近期針對自己在南海的「非法、不文明行動」上的言論與世界格格不入。

菲律賓國防部表示：「這也顯示中國政府做不到開放、透明、合法的談判。他們的全部伎倆就只有擺出頤指氣使的姿態，要是沒效，就恐嚇較小的國家。」

菲律賓先前指責北京當局在菲國專屬經濟區海域採取攻擊行為，中國國防部昨天指控菲方挑釁、散播錯誤資訊及誤導國際社會認知，菲國國防部隨即於今天發布上述聲明回應。

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菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天說，菲律賓將針對中國海警「非法、脅迫、具侵犯性且危險的攻擊」採取反制措施；但他並未具體說明細節。

這番唇槍舌戰源於兩國在菲律賓執行補給任務時於仁愛暗沙附近發生的一連串對峙僵局。菲律賓1999年刻意將第二次世界大戰時期的登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期運送補給和駐軍輪替。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1130329