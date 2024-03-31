大阪關西世界博覽會 經濟效益約6235億元

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（中央社記者楊明珠東京31日專電）日本經濟產業省委託民間智庫估算2025年大阪關西世界博覽會的經濟效益，29日公布估算約2兆9000億日圓（約新台幣6235億元），比2018年估算的經濟效益增4000億日圓。

日本放送協會（NHK）報導，大阪關西世博預定2025年4月登場，有關世博會場的建設經費，去年估算比原先估算多500億日圓，最多達2350億日圓。營運費比當初預估的金額高出4成多，約1160億日圓。

因會場建設費、營運費等上漲，經濟產業省（相當於經濟部）於是委託民間智庫針對世博的經濟效益重新估算。

本月29日公布的估算結果顯示，大阪關西世博的經濟效益將比上次於2018年估算的金額高出4000億日圓，大約是2兆9000億日圓。

這主要是考慮因為會場的建設等，將支付給建設公司的金額將增加，經濟效益因此增大。此外，參考最近日本國內旅行的傾向，預估屆時前來大阪關西世博遊客的消費額將比原先估算的金額還高。

經濟產業省表示，經濟效益並非舉辦世博的目的，但因為這是中央政府也出錢推動的事業，所以希望大家能了解世博將帶來何種經濟影響。（編輯：郭中翰）1130331