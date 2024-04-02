南海情勢升溫 菲美國安顧問討論中國脅迫侵犯行動

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（中央社馬尼拉2日綜合外電報導）在菲律賓和中國這兩個亞洲鄰國之間的外交爭端加劇之際，菲律賓政府今天說，菲律賓國家安全顧問已和美國國家安全顧問討論中國在南海的「脅迫性、侵犯性和欺騙性行動」。

路透社報導，菲律賓國家安全委員會（National Security Council）在聲明中說，菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）「感謝美國繼續保證並重申其對兩國聯盟的堅定承諾」。

在菲律賓和美國國安顧問昨天的通話之前，中國和菲律賓之間發生一系列海上衝突和激烈的口頭交鋒，這引發海上情勢升溫的憂慮。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上週說，將針對中國海警的侵犯行動採取「反制措施」。中國政府則指責菲律賓背信棄義，違背承諾拒不拖走一艘故意擱淺在一處有爭議淺灘上的老舊軍艦。馬尼拉否認曾做出這項承諾。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天在一封公開信中告訴菲律賓人，「不要落入中國宣傳的陷阱」。

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中國聲稱幾乎整個南海都屬於自己，由海警船組成的艦隊負責維持治安，南海有些地方距離中國大陸約1000多公里。中國堅稱，面對菲律賓的侵犯，其反應是適當的。

菲律賓堅稱從未同意拖走登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre），這艘軍艦自從25年前在仁愛暗沙擱淺以來，一直由少數士兵看守。中國被控阻撓菲方向這些部隊執行補給任務。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130402