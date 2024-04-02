更多編輯台推薦新聞：
6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些
生活

6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些

寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清
生活

寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清

大小事都付諸公投 一窺瑞士的直接民主
國際

大小事都付諸公投 一窺瑞士的直接民主

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

南海情勢升溫 菲美國安顧問討論中國脅迫侵犯行動

2024/4/2 17:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬尼拉2日綜合外電報導）在菲律賓和中國這兩個亞洲鄰國之間的外交爭端加劇之際，菲律賓政府今天說，菲律賓國家安全顧問已和美國國家安全顧問討論中國在南海的「脅迫性、侵犯性和欺騙性行動」。

路透社報導，菲律賓國家安全委員會（National Security Council）在聲明中說，菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）「感謝美國繼續保證並重申其對兩國聯盟的堅定承諾」。

在菲律賓和美國國安顧問昨天的通話之前，中國和菲律賓之間發生一系列海上衝突和激烈的口頭交鋒，這引發海上情勢升溫的憂慮。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上週說，將針對中國海警的侵犯行動採取「反制措施」。中國政府則指責菲律賓背信棄義，違背承諾拒不拖走一艘故意擱淺在一處有爭議淺灘上的老舊軍艦。馬尼拉否認曾做出這項承諾。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天在一封公開信中告訴菲律賓人，「不要落入中國宣傳的陷阱」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國聲稱幾乎整個南海都屬於自己，由海警船組成的艦隊負責維持治安，南海有些地方距離中國大陸約1000多公里。中國堅稱，面對菲律賓的侵犯，其反應是適當的。

菲律賓堅稱從未同意拖走登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre），這艘軍艦自從25年前在仁愛暗沙擱淺以來，一直由少數士兵看守。中國被控阻撓菲方向這些部隊執行補給任務。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130402

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.212