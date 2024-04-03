柬埔寨前總理卸任後再登高位 洪森當選參議院議長

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（中央社金邊3日綜合外電報導）柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）今天獲得參議員支持出任參議院議長，這是他將權力移交給兒子、現任總理洪馬內（Hun Manet）不到1年後接任的象徵性要職。

法新社報導，洪森鐵腕統治柬埔寨近40年後，去年8月卸任，讓位給洪馬內。此前洪森以壓倒性優勢贏得全國大選，但那次大選並無任何有力的在野黨與之競爭。

洪森領導的執政黨柬埔寨人民黨（Cambodian People's Party, CPP）在2月的參議院選舉中贏得58個席次中的55席，其中包括洪森的席位，反對黨高棉意志黨（Khmer Will Party）則贏得3席。

柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）今天主持開議後，參議院投票一致通過洪森出任議長。這個職位允許洪森在國王出國時，代理國家元首職務。

洪森在投票後向參議員發表談話，感謝他們給予的「榮譽」。

洪森說：「這是我第一次坐上如此高位。」他說他將利用僅次於國王的第2高象徵性職務推動柬埔寨的國際外交。

分析人士表示，洪森的新角色使他能夠繼續統領國家。

柬埔寨政治分析家烏威拉（Ou Virak）告訴法新社：「參議院不是一個強大的政治或立法機構，但它作為國家最高政治象徵，具有最高象徵性作用。」

烏威拉說，由於國王經常出訪，洪森擔任參議院議長意義重大，且極具象徵意義。他說：「在柬埔寨，象徵主義無所不在。」（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130403