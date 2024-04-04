分析：北京在中亞影響力持續增強

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（中央社台北4日電）莫斯科附近恐攻案發生後，中國派出兩個高級代表團前往傳統上被視為俄羅斯勢力範圍的中亞，受到熱烈歡迎。專家說，中亞領導人可能有意減少對俄羅斯的依賴，而加強與中國經濟和安全關係。

俄羅斯首都莫斯科近郊一間音樂廳3月22日遇襲，造成百餘人喪生。美國之音中文網今天報導，這起恐攻發生後，因涉嫌在新疆侵犯人權而受到美國制裁的新疆維吾爾自治區主席艾爾肯．吐尼亞孜率領中國代表團前往中亞國家，中國公安部長王小洪日前則率第二批代表團繼續展開外交努力。

報導引述亞洲協會政策研究所研究員Genevieve Donnellon-May分析，「中國是該地區的主要貿易夥伴之一，同時也是中亞的主要投資者。與此同時，中亞領導人可能有興趣減少對俄羅斯的依賴」。

卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）中國與中亞問題專家馬鐵木（Temur Umarov）認為，中亞國家的外交政策很務實，「他們清楚地知道，如果沒有中國，他們自己的經濟發展和政治穩定是無法想像的」。

總部位於華盛頓的「東突厥斯坦流亡政府」（East Turkish Government in Exile）總理胡達亞爾（Salih Hudayar）表示，中亞領導人深化與中國的關係是由於國際社會針對北京侵犯新疆維吾爾和其他突厥民族人權的行為缺乏有效措施。

馬鐵木表示，新疆雖有人權問題，但中亞領導人仍願加強與中國的經濟和安全關係，這源於其國家的本質。

馬鐵木分析，隨著中國對中亞國家的援助不斷增加，新疆在中亞國家與中國的經濟合作中發揮著至關重要的作用。

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馬鐵木說，「從中亞到中國的所有物流樞紐和能源出口都經過新疆。所有在中亞設有分支機構的企業和所有投資項目，大部分都來自新疆。所以，實際上我們所說的中國—中亞關係，在大多數情況下就是新疆—中亞關係。所以我認為記住這一點也很重要」。

報導引述數據說，中國已成為中亞5國（哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克）主要貿易夥伴，據哈薩克媒體，去年雙邊貿易額達315億美元（約新台幣1兆元），其中新疆貢獻了64%以上，即203億美元。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1130404