研究：攝護腺癌新病例恐在20年內倍增

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（中央社巴黎4日綜合外電報導）根據今天發表在醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）的報告，隨著較窮國家追上較富國家的高齡化程度，全球各地新增攝護腺癌病例數將在未來20年增為2倍以上。

法新社報導，這項依據人口變化研究所做的報告指出：「我們的研究結果顯示，每年新增病例將從2020年的140萬例增加到2040年的290萬例。」

這項研究的幕後研究員說，病例數增加與全球各地平均壽命延長和年齡結構改變有關。

攝護腺癌在許多國家是男性最易罹患的癌症，好發於50歲以上，年紀愈大愈常見。

研究員說，隨著開發中國家的平均壽命延長，攝護腺癌病例數也逐漸增加。他們強調，這方面的公共衛生政策可能無法像針對肺癌或心臟疾病那樣帶來改變。

舉例來說，在肺癌致病因素中，遺傳因素比抽菸更不易控制。雖已確認與體重有關聯，但還不知道這是否為導致攝護腺癌的直接因素。

研究員還說，開發中國家的衛生機關必須鼓勵早期篩檢，因為這種疾病往往太晚才確診，來不及有效治療。

攝護腺癌的主要風險因素包括50歲以上或有家族病史，而這些因素都無法避免，因此專家認為，不可能只靠改變生活方式或公衛干預措施來阻止病例增加。

但撰寫這份40頁報告的作者說，更普遍地認識這種疾病症狀、獲得篩檢機會、早期診斷和療法的進步，仍可能有助於減輕負擔、挽救性命。

這項研究還強調，必須做更多研究以瞭解非裔男性的攝護腺癌，因為多數研究都只以白人男性為主。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130405