越南國會主席見習近平 稱對中關係是首要優先

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（中央社記者陳家倫河內8日專電）越南國會主席王廷惠今天在北京與中共總書記習近平會見時表示，發展與中國的關係是越南多邊化、多樣化對外路線的戰略選擇和首要優先。

應中國全國人大常委會委員長趙樂際邀請，王廷惠（Vuong Dinh Hue）7日至12日率越南高級代表團訪問中國。根據越通社，王廷惠今天在北京人民大會堂會見了中共中央總書記、中國國家主席習近平。

越通社指出，習近平是王廷惠訪中期間會見的第一位中國領導人。而習近平在王廷惠一行抵達北京後就安排會見，體現了對兩國關係和越南黨和國家高級代表團訪問中國的高度重視。

王廷惠期盼中國為世界和平、合作與發展做出重要貢獻，並進行「親、誠、惠、容」的周邊外交，為包括越南在內的周邊國家帶來合作機會。

王廷惠強調，發展與中國的關係是越南獨立自主、為和平、合作與發展、多邊化、多樣化對外路線的戰略選擇和首要優先，重申越南一貫奉行「一個中國」政策。

他也表示，雙方加強民間交流，發揮兩國國會和人大代表在資訊宣傳、凝聚社會共識等方面的作用，從而促進兩國各領域合作，為黨和國家本著管控和解決爭端的精神妥善處理海上問題作出貢獻。

王廷惠建議，雙方鞏固並增進政治互信，加強高層接觸，應提高戰略互聯互通的水準，推動越南與中國重大發展策略對接，連結鐵路、高速公路、海運、空運，促進金融貨幣、數位轉型合作。

習近平高度評價與重視越方提出的合作倡議，並強調中方願與越方保持戰略交往，推動高層交往，透過黨內管道加強交流合作，分享黨建治國理論與經驗，加強務實合作，加速戰略對接，特別是在鐵路、智慧口岸領域，加強數位經濟、綠色能源、重要礦產、新興產業等領域合作，歡迎越方與中國重大區域間發展戰略對接。

習近平強調，兩國立法機構合作在兩黨兩國關係中發揮重要和不可替代的作用，歡迎中國人大與越南國會簽署新合作協議，同時積極布局各領域、各層級合作。（編輯：周永捷）1130408