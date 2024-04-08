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德國總理13日訪中為期3天 將會見習近平和李強

2024/4/8 19:48
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（中央社柏林8日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）13日將前往中國，進行為期3天的訪問，行程將包括與中國國家主席習近平會談。

法新社報導，德國政府發言人希伯許特萊（Steffen Hebestreit）今天在記者會上表示，蕭茲將於16日訪中行程的最後一天，在北京和習近平與國務院總理李強會面。

蕭茲14日還將拜訪重慶，接著於15日前往上海。

蕭茲訪中期間將和德國企業主管舉行會談，並將在上海一所大學發表演說。

蕭茲這次訪中行程，有3名閣員及一個德國的工業代表團同行。

這是蕭茲出任總理以來第2度訪問中國，蕭茲2022年11月首次訪問中國。當時鑑於嚴格的防疫規定，訪問行程縮水為1日。

蕭茲2022年訪中剛好碰上俄羅斯入侵烏克蘭與地緣政治風險攀升，引發外界激辯德國是否須降低對中國一面倒的依賴。

蕭茲堅稱不會和德國最大貿易夥伴中國「脫鉤」（decoupling），但德國同時也謹慎和東南亞其他國家培養關係。

除貿易議題外，烏克蘭也將是蕭茲和習近平會談的主題之一。習近平仍和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）維持密切的關係。

希伯許特萊說：「我想中國對俄羅斯具有影響力，我們期待中國可以運用其影響力。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130408

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