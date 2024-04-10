中美洲移民匯款創紀錄 改善家鄉親屬生活

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社尼加拉瓜首都馬納瓜10日綜合外電報導）中美洲貧窮國家的海外移民，近年匯回母國的款項已創下新紀錄，這些家庭匯款已改善了許多家鄉親屬的生活。

法新社報導，根據各國央行和政府間「中美洲貨幣委員會」（Central American Monetary Council）的官方數據，薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯和尼加拉瓜在2023年總共收到近420億美元的家庭匯款，相當於上述4國經濟產出總額的1/4。

薩爾瓦多3個孩子的母親阿瓦拉多（Marta Alvarado）將這些匯回款項描述為給全家的「祝福」。她表示這些錢可以幫助她們過生活，添購食物、衣服和藥品，還有裝修房屋。

專家表示這些匯回家鄉的款項，主要推動了貧窮率高的國家在購物和消費上的支出，它甚至超過外國投資、觀光或出口貿易的收入。

匯回上述4國的款項從2017年的190億美元，增加到2023年的418億美元，專家將此一成長歸因於更多移民在外國的收入，尤其是在美國的移民。

中美洲國家確切在外的移民人數不得而知，因為許多人都是非常規移民。

但根據國際組織和非政府組織估計，此一數字約為 1000萬，占上述4國人口總和的1/4，移民大多來自這些國家。

宏都拉斯國立自治大學（National University Autonomous of Honduras）經濟學家羅德里格斯（Henry Rodriguez）表示：「在自己國家找不到機會的人，只好被迫離開。」

移民匯回母國的款項，占宏都拉斯國內生產毛額（GDP）近27%，占尼加拉瓜26%，占薩爾瓦多24%，占瓜地馬拉近20%。

薩爾瓦多中央銀行前行長、同時也是經濟學家的阿塞維多（Carlos Acevedo）表示：「如果沒有匯回的款項，我們早就陷入困境。」

阿塞維多說，「如果沒有美元流入，金融體系就無法運轉—這個國家就什麼都動不了。匯款是美元流入的主要來源之一。」

在尼加拉瓜，17歲的學生烏達多（Ligia Hurtado）收到2位住在西班牙阿姨寄回來的錢，她用這些錢支付大學學費、住房、食物和交通費用。

在薩爾瓦多，61歲的退休人員柯托（Emerita Coto） 說，她的弟弟每個月從紐約寄給她400美元，她用來償還買地所借的錢。

相較之下，對在外移民很少的國家來說，這種匯回母國的款項較不重要，它們僅占巴拿馬和哥斯大黎加國內生產毛額的百分之一左右。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

世界銀行（World Bank）和美洲開發銀行（American Development Bank）等多邊組織希望匯回母國的款項能用於生產，而不是消費。他們鼓勵將其用於投資小企業，支持經濟規模小、貧窮率高的國家發展。

瓜地馬拉新任總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）也持相同觀點，他表示匯回母國的款項可更有效打破貧窮循環，讓民眾不要前往其他國家當移民。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1130410