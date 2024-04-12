美CPI打擊降息預期 高盛仍看好通膨顯著緩和

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（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）美國消費者物價指數（CPI）漲幅連3個月高於市場預期，打擊投資人對聯準會短期內降息的信心，但高盛集團仍看好未來幾個月通貨膨脹顯著緩和，國際油價上漲影響有限。

勞工部昨天公布，美國3月CPI月增0.4%，年增率從3.2%升至3.5%，創去年9月以來新高；剔除波動較大的食品與能源後，核心CPI月增0.4%、年增3.8%，漲幅與2月相同。這項數據反映通膨僵固，趨緩進展停滯之餘出現回溫風險。

最新通膨報告打亂聯邦準備理事會（Fed）降息前景，美股昨天賣壓沉重，公債殖利率竄升。今天美股在科技股支撐下回穩，道瓊工業指數小跌2.43點，標準普爾500指數及那斯達克綜合指數分別上漲0.74%、1.68%。

美國CPI年增率曾在2022年夏季衝上9.1%，近2年物價漲勢緩和，但與聯準會目標仍有段距離。通膨受控「最後一哩路」看似難行，高盛集團（Goldman Sachs）仍預期，今年美國CPI年增率將降至2.4%。

高盛資產配置研究主管穆勒-格里斯曼（Christian Mueller-Glissmann）今天接受財經媒體CNBC訪問時說，當前問題是特定通膨類別持續推升物價，3月是運輸類。

根據勞工部數據，3月運輸服務較去年同期漲價10.7%，主因為車險與維修保養費用激增。

近期國際油價在地緣政治緊張氣氛中走揚，穆勒-格里斯曼坦言漲勢超乎預期。但他認為油價上漲對通膨可能影響有限，因為高盛預期石油輸出國家組織（OPEC）終將運用閒置產能，增加原油供給。

聯準會3月決議政策利率不變，聯邦資金利率目標區間保持在2001年以來最高的5.25%至5.5%，官員維持全年降息3碼（0.75個百分點）的預測。

最新通膨數據促使投資人調整布局，聯準會降息預期啟動時間點從6月延至9月，全年預期降息次數從3次減為2次以下。利率降低有利於股市表現。即使通膨比預期僵固，危及經濟「軟著陸」前景，美股年初以來仍表現不俗，那斯達克指數今天更收在歷史新高點。

穆勒-格里斯曼認為關鍵在於經濟成長。

他說，市場已從「金髮女孩」（Goldilocks，意指經濟溫和成長、低通膨）樂觀心理轉向通貨短暫再膨脹（reflation flirtation），且適應良好。通膨不再是唯一關鍵，經濟成長同樣重要，而企業獲利、消費支出都反映經濟狀態正好。（編輯：郭中翰）1130412