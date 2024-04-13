趙樂際會見金正恩 稱新形勢下推動雙邊更大發展

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（中央社台北13日電）美日韓甫舉行聯合海上軍演因應平壤核武及飛彈威脅之際，中共全國人大常委會委員長趙樂際今天在平壤與北韓領導人金正恩會面，除轉達中共總書記習近平問候，他強調在「新形勢」下，中方願推動雙邊關係取得更大發展。

北韓4月3日宣布，已成功試射一枚新型中程固體燃料極音速飛彈。路透社報導，金正恩10日說，考量北韓周遭不確定和不穩定的軍事政治情勢，現在是比以往任何時候都更要充分為戰爭做好準備的時候了。

南韓11日與美國和日本舉行籌備已久的聯合海上軍事演習，美方派出一艘航空母艦參與。南韓海軍強調，這場演習旨在確保3方準備好因應北韓的核武及飛彈威脅。

新華社今天報導，趙樂際13日率中國黨政代表團在平壤會見金正恩，首先轉達習近平的親切問候和良好祝願，並出席「中朝友好年」開幕式活動。

趙樂際說，今年是中國與北韓建交75週年，一起走過睦鄰友好、並肩戰鬥、命運與共、共同發展的75年。他強調，在「新形勢」下，願按照兩黨兩國最高領導人的崇高意志和兩國人民的共同意願，推動雙邊關係取得更大發展。

據報導，金正恩請趙樂際轉達對習近平的誠摯問候和良好祝願。他說，受習近平和中共中央委派，中國黨政代表團這次訪問並出席「朝中友好年」開幕式活動，充分展現了習近平對發展雙邊關係的友好情誼，「有力彰顯了朝中關係根基深厚、牢不可破」。

金正恩並「熱烈祝賀在習近平和中國共產黨堅強領導下中國社會主義事業取得的發展成就」，強調雙邊具有深厚歷史傳統，歷經風風雨雨，世世代代傳承。兩國關係正按照新時代的要求，不斷發展到新的更高階段。

日媒朝日電視台9日引述日本及南韓政府消息人士報導，日本、中國及南韓當局正協調5月26日及27日在南韓舉行領袖會談。若一切順利，這將是3國峰會時隔約4年半後再度登場。這場3方峰會上，預計討論包括北韓發展核武與飛彈等議題。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1130413