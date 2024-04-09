趙樂際11日訪問北韓 出席「中朝友好年」開幕式

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（中央社台北9日電）中國外交部今天宣布，應北韓勞動黨中央委員會和北韓政府邀請，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際將率中國黨政代表團於4月11至13日對北韓進行正式友好訪問，並出席「中朝友好年」開幕式活動。

據澎湃新聞，中國外交部發言人毛寧9日下午在例行記者會作以上宣布。

今年元旦，中共總書記習近平與北韓勞動黨總書記金正恩互致新年賀電，共同宣布將2024年確定為「中朝（中國與北韓）友好年」並啟動系列活動。

毛寧今天說，中國和北韓是「山水相連的友好鄰邦」，兩黨兩國一直保持友好交往傳統。今年是中國與北韓建交75週年，也是兩黨兩國最高領導人確定的「中朝友好年」，中方應邀派高級別代表團對北韓進行正式友好訪問，並出席「中朝友好年」開幕式活動，是兩國深厚友誼和中方對中國與北韓關係高度重視的體現。

她表示，相信在雙方共同努力下，此訪一定能取得圓滿成功，推動兩國關係進一步深化發展。

在此之前的1月25日，中國外交部副部長孫衛東應邀赴北韓訪問，隔天在平壤與北韓外務省副相朴明浩舉行磋商，並拜會外務相崔善姬。

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據中國外交部發布，當時雙方在親切友好的氣氛中就兩國關係、國際地區形勢等共同關心的問題廣泛深入交換意見。

據發布，雙方一致同意按照兩黨兩國最高領導人指引的方向，以兩國建交75週年暨「中朝友好年」為契機，加強各層級戰略溝通，深化傳統友好和務實合作，密切多邊協調配合，推動兩國關係持續向前發展。雙方商定了「中朝友好年」主要活動安排。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130409