南海緊張 菲國會議員籲軍方別挺總統避免與中開戰

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（中央社記者陳妍君馬尼拉16日專電）南海緊張升溫，一名菲律賓眾議院議員近日呼籲軍方停止支持總統小馬可仕，讓他不得不下台，以免南海開戰，遭指涉嫌煽動叛亂。菲國軍方則宣誓，將遵從憲法規定的指揮體系。

菲國眾議院議員阿爾瓦雷茲14日在北納卯省（Davao del Norte）一場集會上說，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）對南海的立場「正促使我們與世界超級大國中國開戰。這場戰爭將殺死我們所有人，菲律賓人，尤其是我們的士兵」。

北納卯省是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）家族政治勢力所在地區之一。阿爾瓦雷茲（Pantaleon Alvarez）在「親中遠美」的杜特蒂上任初期，曾任眾議院議長。

新聞網站Rappler報導，阿爾瓦雷茲說：「我們的憲法規定，菲律賓武裝部隊應保護人民與國家，而不是總統！當問題在西菲律賓海引爆時，將會有無數屍體，將出現難以想像的破壞、饑荒、飢餓。」

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的區域，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

阿爾瓦雷茲表示，南海局勢進一步惡化前，籲請菲律賓武裝部隊停止支持小馬可仕，「讓他不得不下台」。

對此，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）昨天告訴媒體：「菲律賓武裝部隊是專業組織。我們的使命非常明確。我們將捍衛憲法，我們將遵從依法建立的執政當局。換言之，我們將遵從指揮體系。」

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）今天發聲明說：「在三軍統帥小馬可仕總統領導下，菲律賓武裝部隊堅定維護憲法。試圖要他們放棄這項職責，或引導他們支持某黨派計畫的任何行為都是徒勞，尤其當此計畫與我們自身國家利益相反，卻完全吻合外國利益時。」

他表示，呼籲軍方停止支持總統不會有任何結果，提議者反倒可能面臨刑事調查。

菲律賓司法部長芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）今天也在聲明中說，他已經下令調查，以判定阿爾瓦雷茲的言論是否達到煽動叛亂（sedition）甚至叛亂（rebellion）程度。

芮慕拉說，他也是國會議員出身，「我想提醒阿爾瓦雷茲議員依據倫理、道德和民族主義的最高標準行事，避免發表與眾議院議員身分不符的言論」。

中菲南海主權紛爭加劇，美日菲領袖上週在華府舉行首次峰會，被視為建立夥伴關係合力制衡中國。

杜特蒂任內採擱置爭議立場，不斷重申在南海議題上，不願與北京兵戎相見。不過，3月底傳出馬尼拉與北京在杜特蒂任內達成「君子協定」，內容為菲方不補強加固仁愛暗沙擱淺軍艦、維持南海現狀，此舉引發是否涉及叛國的爭議。（編輯：張芷瑄）1130416