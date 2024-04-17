無視民間示威 喬治亞外國影響力法案初步表決過關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社喬治亞首都特比利西17日綜合外電報導）喬治亞國會議員今天一讀通過極具爭議的「外國影響力」草案。這項法案引發民間大規模示威抗議，民眾擔心這可能削弱喬治亞加入歐盟的希望。

法新社報導，喬治亞國會共有150席，而執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）以83席的過半優勢初步表決通過此案。外界抨擊該法案就像俄羅斯對付「外國代理人」所使用的壓制性法律，專門用來打壓異己。

不僅反對黨議員抵制這次投票；數以千計喬治亞民眾也紛紛在15日和昨天上街抗議此法案。

根據法新社記者看到的情況，凌晨時分，喬治亞鎮暴警察在國會大廈附近迷宮般的狹窄街道追逐示威者，毆打並逮捕他們，場面一片混亂。

數家當地媒體報導，警察攻擊了他們旗下的記者。另一場抗議活動預計今晚登場。

一旦這項法案通過，任何從國外獲得超過20%資金的獨立非政府組織（NGO）和媒體皆必須註冊為「追求外國勢力利益的組織」。

這項措施在喬治亞當地和西方國家皆引發強烈反彈。

這項法案還須在二讀及三讀後交付表決，但總統很可能對此案行使否決權。

然而，由於「喬治亞之夢」掌握國會過半席次，因此可在不需反對派支持的情況下讓法案進入下一階段，甚至可以推翻總統的否決權。

與執政黨素來不合的總統佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）批評，此案「違背民意」，並譴責這是「俄羅斯破壞穩定的戰略」。

另據路透社報導，在蘇聯解體33年後，外界廣泛認為這個法案將考驗前蘇聯國家喬治亞是否追求與西方融合，或是要再度向俄羅斯靠攏。

歐盟（European Union）今天警告喬治亞，表決通過「外國代理人」法案，將對該國加入歐盟進程產生負面影響。

歐盟外交部門透過聲明稱，「這個事態發展令人非常擔憂，這項立法若最後通過，將對喬治亞加入歐盟的進程產生負面影響。此法不符合歐盟的核心規範與價值。」（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130417