喬治亞外國代理人法案掀示威潮 與烏克蘭有何相似、爭議影響一次看

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喬治亞國會一讀通過帶有濃濃俄國色彩的「外國代理人」法案後，掀起一波示威潮。圖為8日警察使用水砲驅離示威者。（路透社）

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（中央社特比利西8日綜合外電報導）喬治亞國會一讀通過帶有濃濃俄國色彩的「外國代理人」法案後，掀起一波示威潮。外媒報導，夾在西方和俄羅斯之間，喬治亞人民擔心自己的國家恐將成為下一個烏克蘭。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，喬治亞計劃推出這項備受爭議的法案，引發大規模騷亂，數以千計示威者昨晚齊聚在首都特比利西國會大樓外，揮舞著喬治亞國旗和歐盟旗幟。人權組織譴責這項立法目的在於限制人民基本自由和打壓異己。

喬治亞在1991年蘇聯解體後就宣告獨立，長期以來一直在公民親歐情緒與強大鄰國俄羅斯的地緣政治目標之間尋求平衡。

喬治亞在2022年3月申請加入歐洲聯盟，然而擬議中的外國代理人法案恐將破壞這項雄心壯志。

●法案內容

人權觀察（Human Rights Watch）歐洲和中亞地區副主任戈吉亞（Giorgi Gogia）說，喬治亞國會目前正在討論兩項法案。

第1項法案將要求非政府組織和印刷、網路和廣播媒體等機構每年若從海外獲得20%或以上資金，就必須註冊為「外國代理人」，否則將面臨9600美元（約新台幣29.5萬元）高額罰款。

第2項則是將「外國影響力代理人」的範圍擴大到個人，對不遵守規定者的處罰將從罰款進一步提高到最高5年徒刑。

戈吉亞說，這些法案內容顯然對喬治亞的人權構成威脅，「試圖邊緣化、詆毀批評國家政策的聲浪，這種威脅是真的」。

●有哪些國家施行類似法律？

2012年，俄羅斯通過一項法律，要求從事政治活動和接受國外資金的非政府組織和媒體機構必須註冊為外國代理人，並遵守嚴厲的規定和限制，同時允許當局對這些機構採取行動。

自2002年來，俄羅斯盟友白俄羅斯也祭出具有類似影響的公民法。人權觀察說，白俄國會2022年12月通過修正案，使政府得以打擊流亡的政治反對派成員、運動人士和其他批評者，並允許總統剝奪海外白俄羅斯人的公民身分。

●誰在背後推動立法？

戈吉亞說，外國代理人法案是由一個脫離喬治亞執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）自成一格的派系所提出，完全並公開支持這些法案並為其背書的「喬治亞之夢」在昨天的一讀中，幾乎一致投下贊成票。

歐洲外交關係協會（ECFR）認為，「喬治亞之夢」正在帶領喬治亞走向俄羅斯的勢力範圍。

這個智庫還說，喬治亞前總理兼億萬富豪艾萬尼斯維利（Bidzina Ivanishvili）是帶領國家轉向莫斯科的幕後推手。

歐洲外交關係協會說，在俄羅斯轉向市場經濟的動盪過渡時期，在俄生活的艾萬尼斯維利賺進大筆財富，也曾是極具影響力的俄羅斯銀行家團體成員，在1996年支持時任俄國總統葉爾欽（Boris Yeltsin）連任。

●與烏克蘭有哪些相似之處？

分析人士指出，喬治亞和烏克蘭的處境有些許相似，這兩個前蘇聯加盟共和國都夾在東西方之間。

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）在2011年表示，俄羅斯若未在2008年入侵喬治亞，北約就會往喬治亞擴張。

歐洲外交關係協會說，2008年的衝突雖然僅持續數天，但這似乎與俄國總統蒲亭在2014年和去年入侵烏克蘭有著同樣的復仇野心。

分析報告說：「從這個角度看來，俄羅斯對喬治亞和烏克蘭發動戰爭，似乎是單一帝國計畫的一環。」

●外國代理人法案將對喬治亞構成何種影響？

這項法案恐對民間社會，尤其是與歐洲有聯繫的非政府組織和新聞機構產生潛在的寒蟬效應，因而受到廣泛批評。

此外，這也將阻礙喬治亞加入歐盟。歐盟昨天發表聲明警告，這項法律將「不符合歐盟的價值觀和標準」，且可能「對我們的關係產生嚴重影響」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）2月表示，「任何投票支持該法案的人」，都可能傷害喬治亞與歐洲和西方的關係。

戈吉亞告訴CNN：「喬治亞的國際和雙邊合作夥伴都非常清楚，通過『外國代理人』法案與喬治亞對人權的承諾及志在加入歐盟的願景背道而馳。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1120309